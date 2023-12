Los bancos centrales se preparan para frenar el optimismo en las bolsas

Un trabajador de la bolsa de Nueva York, este martes. / BRENDAN MCDERMID / REUTERS

La última reunión monetaria de 2023 de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo estarán centradas en frenar el optimismo de los inversores ante la perspectiva de que en 2024 comiencen las bajadas de tipos de interés. Con la reducción de la inflación los inversores intuyen que las subidas de tipos pueden estar llegando a su fin, pero los bancos centrales han reiterado en las últimas semanas que la inflación aún no está controlada y los analistas alejan la posibilidad de que los reguladores se arriesguen a poner en marcha bajadas de tipos de interés. "No creo que veamos bajadas de tipos hasta el próximos abril o mayo del año que viene. Los mercados están descontando de forma agresiva, en mi opinón, que está cerca el fin del ajuste", asegura Joaquín Robles, analista de la casa de bolsa XTB. Esta idea es compartida por los analistas de Renta 4. Creen que los tipos han podido tocar techo, pero no prevén una "pronta e intensa" bajada de tipos, puesto que consideran que aún "no se puede cantar victoria" en lo referente al control de la inflación. El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes perdiendo la cota de los 10.200 puntos, al bajar un 0,25% y situarse en los 10.198 enteros, tras varias semanas al alza hasta alcanzar la cota de los 10.000 puntos.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advertía el pasado lunes en el I Foro Financiero de Prensa Ibérica del elevado optimismo de las bolsas y de las "comprimidas" primas de riesgo que se están dando en la eurozona en este final de año como consecuencia de la moderación de la inflación. "Los mercados están descontando un aterrizaje suave de la economía europea y esto está comprimiendo las primas de riesgo y la toma de muchos riesgos por parte de los fondos de inversión. En un entorno de sorpresas negativas, el sector de los fondos de inversión de alto riesgo puede generar una situación de mucha inestabilidad y vulnerabilidad", señaló.

El último dato de la inflación de la zona euro en noviembre se ha situado en el 2,4%, lo que supuso un dato positivo, ya que el consenso de mercado estimaba que el IPC alcanzaría tres décimas más. La inflación subyacente está en el 3,6% y todos los indicadores apuntan que se está frenando. "Los bancos centrales siempre tienen que ser prudentes. No se puede cantar victoria, aunque estamos en la última milla para que la inflación alcance la estabilidad de precios y nuestra inflación objetiva del 2%", reiteró Luis de Guindos. "Los bancos centrales tienen mucho miedo de levantar el pie del acelerador y que los precios vuelvan a dispararse. No vamos a volver a los máximos que hemos vivido en el último año, pero todavía queda trabajo por hacer para controlar la subida de precios", señala Joaquín Robles de XTB.

La Reserva Federal será la primera en pronunciarse

La Reserva Federal, que se reúne el próximo miércoles, no lo tiene fácil. Los inversores apuestan por una bajada de tipos antes de 2024. Jerome Powell ha tratado de alejar estas expectativas al señalar que es prematuro decir que los tipos hayan tocado techo. Las últimas cifras de empleo muestran que el mercado laboral continúa creando nuevos puestos de trabajo y el incremento de los salarios a pesar del encarecimiento del coste de la financiación.

"Esta semana la Fed tendrá que convencer a los mercados de que la bajada de tipos no está a la vuelta de la esquina. La inflación está disminuyendo más deprisa de lo previsto (el IPC subyacente se situó en el 3,5% en octubre, frente al 3,7% previsto por la Reserva Federal) y la actividad se está debilitando. Sin embargo, el informe más reciente sobre el empleo muestra que el mercado laboral sigue siendo demasiado fuerte para la relajación de unos 125 puntos básicos prevista por los mercados para el próximo año (nosotros esperamos 100 puntos básicos de recortes, con una previsión de crecimiento inferior a la del consenso)", señala Paolo Zanghieri, economista senior en Generali Investments en una comunicación remitida a los medios.

El jueves será el turno para el BCE y el Banco de Inglaterra. Los responsables de estas instituciones también quieren frenar el optimismo. Una de sus bazas para justificar que los tipos tienen que mantenerse altos es que el desempleo de la eurozona se mantiene cerca de un mínimo históriuco del 6,5% y los costes laborales unitarios aumentan al ritmo más rápido desde que Eurostat empezó a registrar datos en 1995.