El cuidado de ancianos, un irregular pero imparable negocio

Una cuidadora ayuda a una usuaria de Cuideo / 'activos'

En 2050, el 30% de la población española tendrá más de 65 años. Y más de la mitad de ese porcentaje será dependiente. Son previsiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que dejan entrever cuál será uno de los negocios del futuro: el de los cuidados, sector que, sin embargo, tiene tareas pendientes. Regularizar su actividad parece ser la más urgente.

"Horrorizados" se quedaron los hermanos Roberto y Alejandro Valdés en 2016 cuando se vieron obligados a buscar un cuidador para un familiar de edad avanzada y se encontraron "con muchas carencias" en este ámbito, explica el primero. Se dieron cuenta de que en las empresas tradicionales, con un uso limitado de la tecnología, el proceso de selección de los profesionales se basaba sencillamente en la elección de uno de los miles de currículos apilados sobre la mesa de recursos humanos. Esto coincidió con una incipiente voluntad de emprender por parte de los hermanos, junto con un amigo, Adrià Buzón. Y dio pie al nacimiento, poco más tarde, de Cuideo, compañía que proporciona cuidados a domicilio a los mayores y, en menor grado, a personas con discapacidad.

El rasgo diferencial de Cuideo es su plataforma Affinity, basada en un algoritmo que se alimenta de una base de datos con más de 100.000 cuidadores. Los compara y encuentra a los que mejor se adaptan al usuario. Se crea entonces una lista de profesionales potenciales, pero es el equipo de recursos humanos quien, en última instancia, decide cuál es el más adecuado. Eso sí, no todos son propios. En la gran mayoría se encuentran bajo el convenio de cuidadores del hogar de la familia usuaria. Los fundadores pretenden, no obstante, tener 1.000 cuidadores en plantilla a finales de año.

Indefensión por las dos partes

Más allá de Cuideo, en el mercado del cuidado de mayores la realidad es que "el 50% de los ancianos que lo necesitan están siendo cuidados por trabajadores sin contrato", sostiene Roberto Valdés. "El mercado irregular es una verdadera lacra -sentencia- porque conlleva una indefensión por las dos partes". Lo es para la familia, porque se dan casos de cuidadores que aprovechan para robar en los hogares de los ancianos, algo difícil de demostrar si no hay un contrato laboral. Y también para los mismo profesionales, que no están cubiertos por la Seguridad Social si tienen algún percance. "Nuestro competidor más grande es el mercado irregular -critica- y tenemos que educar a las familias para que no lo vean como una opción".

Con las residencias no compiten. Son el paso previo a las mismas, de hecho. "La dependencia es un proceso largo de la vida. Suele durar 10 años y hay varias fases desde que la persona empieza a requerir cuidados hasta que se muere", señala. Así que, cuando el cuidado a domicilio ya no es posible, ellos mismos ayudan a las familias a hacer la transición hacia los centros residenciales.

Y es que España se hace mayor, algo que se explica por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. "En 2025, la población española tendrá, de media, 58 años. Vamos a vivir un tsunami de envejecimiento y unas ratios de dependencia altísimos", explica el cofundador de Cuideo. "Hay un mercado latente de 1,6 millones de personas a las que hay que dar sevicio", teniendo en cuenta también que "a los alemanes, los ingleses y los franceses les encanta jubilarse en España", indica. Sin embargo, las nuevas generaciones no parecen estar por la labor de cuidar a los ancianos. Al menos, no como ejercicio profesional.

Son las mujeres, mayoritariamente de origen latino y de unos 45 años, las que se dedican al cuidado de nuestros mayores. Y lo hacen por un módico precio. "El sueldo medio de un cuidador en España está en los 1.200 euros y tiene un coste para las familias de 1.600 [antes de impuestos]", reconoce el empresario. Por cada cuidador que facilita su compañía gana 80 euros al mes, que no se descuentan de su sueldo. Y, para iniciar sus servicios, se requiere de una cuota de activación de 300 euros.

Primer año de rentabilidad

2023 será el primer año en que la empresa genere rentabilidad. Los responsables esperan cerrar este ejercicio con una facturación neta de 14 millones de euros. El año pasado lanzaron una ronda de financiación de cinco millones, dos de los cuales se cerraron mediante crowdfunding. Y contaron con la entrada de Atresmedia como accionista. Prometen rentabilidades altas y "multiplicar el negocio por cuatro en los próximos cuatro años". Su cuota de mercado en España es ahora del 1,5% aunque, en el mismo periodo de tiempo, pretenden alcanzar el 10%.

Con las principales oficinas en Madrid y Barcelona, han aterrizado este año en Zaragoza, Málaga, Sevilla, Bilbao, Vigo y Valladolid. Andan tras la compra de pequeñas compañías que les permitan aumentar el contacto con más territorios españoles y se están centrando también en formalizar acuerdos con el sector asegurador. Abrirán 50 nuevas sedes cara a 2024. "Hay mucho recorrido que hacer aquí, en este país", sin necesidad de expandirse a otros mercados, concluye el cofundador.