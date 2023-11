Buenas noticias para pensionistas: la ayuda de casi 7.000 euros de la Seguridad Social

Archivo - Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Aquellas personas de 65 años o más que a lo largo de su vida laboral no hayan reunido los suficientes años cotizados para poder cobrar una pensión contributiva y no tengan bastantes ingresos para asegurarse su supervivencia por ellas mismas no quedan desamparadas en España gracias a ciertas ayudas no contributivas dependientes de las comunidades autónomas.

Cuantía de la ayuda

Quienes aspiren a una de ellas deberán cumplir una serie de requisitos económicos. Si los reúne, la prestación asciende a un pago máximo total de 6.784,54 euros al año, distribuidos en 12 cuotas mensuales y dos pagas extraordinarias, en junio y en noviembre.

En el caso de que en un mismo domicilio haya más de un beneficiario de esta ayuda, la cantidad que les corresponda podría variar. Esa misma suma también se verá modificada en función de las rentas personales de cada beneficiario y de las del resto de miembros de su unidad de convivencia.

Requisitos de la ayuda

Además de tener cumplidos los 65 años, los aspirantes a esta prestación deberán demostrar que han residido en España al menos una década entre sus 16 años y hasta el momento de cursar la solicitud de ayuda, llevando un mínimo de dos años consecutivos de residencia en España justo antes de pedir la ayuda.