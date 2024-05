Hackeo al Santander: cómo saber si has sido afectado

Un ’hacker’ manipula un ordenador para interntar perpetrar un ciberataque. / EPC

Redacción



Un día después del anuncio, los usuarios se siguen preguntando por las posibles consecuencias del reciente ciberataque al banco Santander. La entidad informaba este martes de haber sufrido un "acceso no autorizado a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor". La filtración afecta a clientes del banco en España, Chile y Uruguay, así como a "todos" los empleados (211.141 al cierre de marzo) y algunos exempleados del grupo. Tuvo afectación sobre la información personal como el lugar y fecha de nacimiento, la dirección postal y digital o el número de teléfono de dichos usuarios.

A pesar de que la entidad ha afirmado que en la base de datos afectada no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet en peligro, por lo que no hay riesgo de que los hackers puedan entrar en el banco, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado algunas alertas. Concretamente, advierte a los usuarios de un posible uso de datos personales en operaciones "fraudulentas", especialmente a través de correos electrónicos, SMS o llamadas de teléfono que suplantan la identidad de empresas u organismos.

Llegados a este punto: ¿qué hay que hacer? Si el cliente sospecha que ha podido ser víctima de este ataque, lo más aconsejable es ponerse en contacto tanto con la entidad bancaria como con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para informar sobre el caso. En su defecto, el cliente también puede conseguir esa información entrando en el buzón de comunicaciones del portal de Banco Santander o a través de la aplicación.

Lo cierto es que, en general, los hackers aprovechan cualquier oportunidad para robar a los usuarios sus credenciales y estafarles. Así que si recibe un correo que no espera de su banco, en la que solicitan datos personales o piden que descargue un documento, no lo haga. Las entidades no están autorizadas para pedir este tipo de datos o documentos de forma online o por mensaje de texto.

En el mismo sentido, si el usuario recibe un SMS inesperado en el que la entidad pide acceder a un enlace, no debe pinchar sobre él. Y si recibe una llamada inesperada en nombre del Santander en la que le solicitan datos personales o confidenciales, como contraseñas, claves o códigos, no aporte información, y contacte con la entidad al 915 123 123.