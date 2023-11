Pensión de noviembre: ¿Cuándo se cobra este mes?

La hucha de las pensiones estaba pensada para hacer de cojín cuando el envejecimiento fuera intensificándose.

Más de 10 millones de pensionistas que hay en España están a punto de recibir este mes de noviembre la esperada doble paga: la correspondiente pensión y la paga extra de Navidad. Por ello, muchos se preguntan la fecha en la que llegará la cuantía de este mes.

Subida de las pensiones

La Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones se devengarán en un total de 14 pagas, 12 correspondientes a las mensualidades ordinarias y las dos restantes a pagas extraordinarias que se devengan en junio y noviembre. Por otro lado, las pensiones se han revalorizado un 8,5% este año y de cara a 2024 se prevé que la subida ronde el 4%.

Cuándo llegan las pensiones en noviembre

La Seguridad Social abona los pagos a mes vencido, estableciendo que “los pagos mensuales deben figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural del mismo”.

Sin embargo, la mayoría de bancos adelantan el ingreso a los pensionistas. En este caso, los ingresos se harán entre el jueves 23 y el lunes 27 de noviembre, tanto de la paga ordinaria como de la paga extra de Navidad.

Fechas en las que cada banco ingresará las prestaciones

CaixaBank : el viernes 24 de noviembre (fecha en la que la entidad siempre abona las pensiones).

Banco Santander : el jueves 23 de noviembre.

Abanca : el lunes 27 de noviembre.

BBVA : el lunes 27 de noviembre.

ING : también será el 27 de noviembre.

Sabadell : el viernes 24 de noviembre.

Ibercaja : el 25 de diciembre (mantiene la misma fecha de otros meses).

KutxaBank : el lunes 27 de noviembre.

Unicaja : el lunes 27 de noviembre.

Caja de Ingresos: es la entidad que más se adelantará, el día 23 de noviembre.

Quiénes no cobrarán la paga extra de Navidad

Noticias relacionadas

El reglamento de la Seguridad Social indica que las pensiones de "accidentes de trabajo y enfermedad profesional se satisfacen en 12 pagas". Esto es debido a que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias. Es decir, quien cobre una pensión por invalidez derivada de alguno de estos casos no tendrá paga de Navidad extra.

Que no tengan pagas extra no significa que estos pensionistas cobren menos dinero. La Seguridad Social incluye los dos aumentos prorrateados entre los 12 meses del año, por lo que no cobran menos dinero, sino que lo reciben de manera diferente.