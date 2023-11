El G7 y los BRICS

4 Se lee en minutos



A finales del pasado agosto hubo una reunión de los BRICS que, aunque la prensa se hizo eco de ella, creo que no se le ha dado toda la importancia que tiene. Los BRICS son los cinco países que muestran un gran potencial de desarrollo económico: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Pretenden ser un contrabalance al G7 y tener voz propia en el mosaico económico mundial. Se dice que uno de sus objetivos es intentar que el dólar deje de ser la moneda de referencia de la actividad económica mundial.

Hay 60 países, todos en vías de desarrollo, que han solicitado pertenecer a este grupo. De momento, en la reunión celebrada en agosto, el grupo inicial ha aceptado la incorporación en enero de 2024, en apenas dos meses, de seis países más: Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. Una vez se lleve a cabo esa incorporación, este grupo de 11 países representarán el 37% del PIB mundial y el 46% de la población. Y, además, creciendo, tanto económicamente como en población.

Hasta hace un par de décadas, en la actividad económica mundial pintaban solo Estados Unidos y Europa, y en menor medida también Japón. Desde la década pasada, los actores económicos son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Sin embargo, esta última está perdiendo peso e influencia mundial atascada en una maraña burocrática que requiere poner de acuerdo a un buen montón de países con intereses muy diversos. Europa pierde peso en el mundo.

Decía que me parece que no se le ha dado la importancia que merece a esa reunión de agosto de los BRICS porque creo que va a tener un grandísimo impacto mundial. Occidente y el G7 han vivido de espaldas al mundo, velando por sus propios intereses, y no han prestado atención al desarrollo del resto del mundo. Una ONU y un Banco Mundial que han exigido condiciones de control demográfico y de adopción de determinadas políticas, que han condicionado las ayudas económicas a los países en desarrollo. Ahora esos países en desarrollo han tomado conciencia de su propio potencial, se están asociando y van a tener algo que decir, y quizá mucho.

Entonces ¿quién va a mandar en el mundo en las próximas décadas: Estados Unidos, Europa, China, los BRICS ampliados…? Pues yo creo que no va a haber un líder tan claro como lo ha sido Estados Unidos en las últimas décadas, pero quizá algunas consideraciones nos pueden dar idea de lo que puede pasar.

Las economías occidentales, el G7 y sus adláteres, son economías maduras y por lo tanto tienen un moderado crecimiento económico. Los que vivimos en estos países hemos alcanzado un sobrado nivel de vida, estamos acomodados. El crecimiento demográfico es mínimo, sino en declive. Los países en desarrollo, los BRICS y sus adláteres son países en crecimiento. Sus economías crecen. Sus poblaciones, también. Por lo tanto, la partida la van a ganar estos últimos. Y lo merecemos por acomodados.

La demografía y la inmigración van a jugar un papel crucial. Tomemos como ejemplo el caso de España. En números redondos mueren 150.000 personas más de las que nacen. Sin embargo, la población crece en unas 400.000 personas al año. Son los inmigrantes que vienen a España buscando una mejor vida. Como buscan una mejor vida y no están acomodados, trabajan más. Hacen los trabajos que aquí no queremos hacer, lo que significa que van a ir prosperando. Además, tienen hijos en mayor medida que los autóctonos.

Esto significa que en algunas décadas la composición racial y humana de España va a cambiar -está cambiando ya- radicalmente. Este es el ejemplo de España, pero en el resto de Occidente en mayor o menor medida sucederá igual. En unas décadas, en Estados Unidos los hispanos, los asiáticos y los afroamericanos superarán a los blancos no hispanos.

El gran recurso del mundo son las personas. Una persona genera más riqueza que la que consume. Si esto no fuera así, el mundo se habría ido empobreciendo a medida que crecía su población. Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Y en personas, los países en vías de desarrollo y los inmigrantes nos ganan. ¿Por qué hasta ahora esos países han generado tan poca riqueza? Porque les ha faltado organización. Pero ahora se están organizando y se están ayudando unos a otros. Para vergüenza de Occidente, que durante décadas poco hemos hecho para ayudar a esos países.

En unas décadas, el gobierno del mundo va a estar más en manos de los BRICS que de Occidente. Además de los seis países que se incorporarán a principios de año, hay una larga lista de estados en espera. Vaticino que en el futuro próximo los BRICS van a dar mucho que hablar y van a estar muy presentes en el escenario económico mundial. Hay que estar también al tanto de Indonesia, México y Polonia.

¿Qué debemos hacer en Occidente? Tenemos que ser más solidarios. No pensar exclusivamente en nosotros mismos. Creo que hay que mejorar la educación a todos los niveles, primaria, media y secundaria. Exigir más esfuerzo a los estudiantes. Fomentar también la formación profesional. No todo el mundo tiene que ser universitario. Austeridad. Vivimos con demasiadas comodidades. Ver oportunidades y no acomodamientos.