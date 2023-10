La gran banca ganó 19.761 millones hasta septiembre, un 23,4% más

Logo de las principales entidades bancarias españolas.

Los seis principales bancos españoles incluidos en el Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco) ganaron en conjunto 19.761 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 23,4% más que durante el mismo periodo temporal del año anterior (16.014,1 millones de euros). El continuado alza de los tipos de interés oficiales hasta el 4,5% en la zona euro ha engordado las cuentas de las entidades bancarias a partir del ejercicio actual. El beneficio acumulado de la gran banca llega una semana después de que PSOE y Sumar pactasen convertir el impuesto a la banca de temporal a permanente. En conjunto, las seis firmas abonarán este año más de 1.100 millones de euros por este concepto, según las propias estimaciones de los bancos.

"El sector bancario continúa incrementando sus beneficios impulsado por el aumento en el margen de intereses y los mayores ingresos por comisiones. Esto ha llevado a la mayor parte de las entidades españolas a volver a cotizar por encima de los niveles previos a la pandemia e incluso algunas de ellas han obtenido los mejores resultados en su historia", esgrime Joaquín Robles, analista de la casa de bolsa XTB. Sin embargo, estas circunstancias ya están descontadas por el mercado, por lo que el recorrido al alza podría estar cada vez más limitado: "El sector bancario es uno de los más vulnerables a la incertidumbre y durante los próximos meses podríamos ver un aumento de la volatilidad ante la evolución de los conflictos geopolíticos, la inflación, las decisiones de los bancos centrales, el rendimiento de los bonos, los precios del petróleo o los datos económicos", añade.

En los últimos meses se ha producido una desaceleración de la demanda de crédito por la subida de los tipos de interés de las condiciones económicas, algo que podría repercutir en un potencial aumento de la morosidad. Al mismo tiempo, los depósitos están cayendo por su baja rentabilidad ofrecido y los efectos para mitigar el aumento de los precios. También hay que tener en cuenta que el final de las subidas de los tipos de interés está cada vez más cerca. El Banco Central Europeo pausó las subidas de las tasas oficiales hace una semana siguiendo los pasos de la Reserva Federal estadounidense, que frenó la escalada en su última reunión monetaria. Así, los aumentos en los intereses de las entidades bancarias podrían detenerse "a medida que las entidades bancarias se ven obligadas a ofrecer una mayor remuneración en los depósitos para evitar una fuga".

Santander ha registrado un beneficio neto atribuido de 8.143 millones, un 11,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Se trata del mejor resultado en los primeros tres trimestre de un año desde su fundación en 1857 gracias al aumento de las tasas de interés impulsadas por los bancos centrales. España todavía se mantiene como el mercado que más tira del beneficio, donde las ganancias se dispararon un 68% hasta los 1.854 millones. La entidad financiera liderada por Ana Botín ha explicado que sin el impuesto a la banca en España, que le ha costado 224 millones, el resultado hubiese mejorado un 14%. Su consejero delegado, Héctor Grisi, monstró su rechazo al gravamen durante la presentación de las cuentas trimestrales por ser "discriminatorio" y estigmatizar al sector frente a otro tipo de empresas que no deben abonarlo. El empresario mexicano ha aprovechado para sugerir el inicio de la remuneración de las cuentas corrientes a nuevos clientes para competir con la estrategia del Sabadell, quien ha relanzado su cuenta online con una remuneración indefinida del 2%.

También ha sido el mejor resultado de los primeros nueve meses de un año para Bankinter, a excepción de 2021, cuando la entidad ganó 1.250 millones de euros derivados de las plusvalías de 900 millones que se anotó tras la venta de Línea Directa. La entidad consiguió entre enero y septiembre de 2023 un beneficio neto atribuido de 685 millones de euros, un 59,2% más que durante el mismo periodo del año anterior. En su caso, Bankinter ha pagado 77,5 millones de euros por el impuesto a la banca, una disputa llevada a los tribunales y recurrida a la Audiencia Nacional por la firma. "La mayor actividad de la entidad y un entorno más elevado de tipos han traído mejoras en todos los márgenes de la cuenta y en todos los ratios: rentabilidad, capital y financiera", apuntaba el banco en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En línea con sus competidores, Banco Sabadell ganó 1.028 millones de euros en los primeros nueve meses del 2023, un 44,9% y una cantidad mayor que el beneficio anual completo de cualquier ejercicio desde su fundación en 1881. Su consejero delegado, César González Bueno, ha defendido que "no son beneficios que se puedan considerar excesivos porque no remuneran suficientemente el capital" de la entidad y ha mostrado su disconformidad sobre el acuerdo entre PSOE y Sumar para ampliar el Código de Buenas Prácticas que ayude a los hipotecados en apuros: "Solo hacen falta unas guías muy claras cuando nuestros intereses y los de los clientes son distintos, pero no es el caso".

Por su parte, CaixaBank ganó 3.659 millones de euros entre enero y septiembre, un 48,2% más que los 2.469 millones del mismo periodo del año pasado. La entidad ha ganado en nueve meses un 16,3% más que en el conjunto de 2022, cuando obtuvieron 3.145 millones. CaixaBank ha pagado 373 millones de euros por el impuesto a la banca, algo que ocasionó que la subida de los ingresos totales se moderado al 28,9%. "La solidez financiera y una rentabilidad razonable permitirán a CaixaBank ofrecer una retribución adecuada a los accionistas, los principales la Fundación La Caixa y el Estado a través del FROB, seguir con su compromiso de apoyo a la economía, familias y empresas, y desarrollar su función social", ha defendido la entidad participada por el Estado.

BBVA ganó 5.961 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un beneficio récord y que supera en un 24,3 % al logrado en 2022, gracias a la fortaleza de los ingresos recurrentes, impulsados por la subida de los tipos de interés. El banco también informó del resultado del tercer trimestre, en el que su beneficio neto alcanzó los 2.083 millones, un 13,4 % más, en tanto que la ganancia por acción creció un 17,8 % debido a los programas de recompra de títulos que ha realizado.

Unicaja Banco, la última entidad en incorporarse al Ibex 35, registró un beneficio neto de 282 millones de euros entre enero y septiembre de 2023, un 4,9% más que en 2022. El banco ha pagado 63,8 millones por el impacto del gravamen a la banca; sin él, su beneficio neto habría ascendido a 349 millones (un 28,4% más que en el mismo periodo temporal del año anterior). El resultado de Unicaja Banco se explica por el incremento de los ingresos ordinarios, con un crecimiento interanual del margen de intereses del 25,4% y del 1,6% de las comisiones netas y otros factores, como la reducción de los gastos de personal (4,9%) y en el descenso del 12,8% de los menores saneamientos de crédito.

Resultados récord en 2023

Teniendo en cuenta las últimas cifras presentadas por los bancos entre enero y septiembre, las entidades bancarias se encaminan hacia un nuevo récord de beneficios para final de año. El Santander, por ejemplo, estima que cerrará el 2023 con una rentabilidad sobre el capital tangible del 15% o superior, siempre y cuando no aparezca un nuevo foco de inestabilidad que altere negativamente sus cuentas. De esta manera, su resultados anual se situaría entre los 10.900 y los 11.000 millones de euros frente a los 9.605 millones registrados en 2022.

Sabadell, por su parte, ha estimado que, de seguir así, cerrará el 2023 con una rentabilidad sobre el capital tangible del 11,5% y unas ganancias de unos 1.300 millones, una cifra muy por encima de los 859 millones de 2022 y de su mayor resultado hasta la fecha (908,39 millones obtenidos en 2006, en plena burbuja inmobiliaria). Y CaixaBank cree que podría acercarse al máximo histórico alcanzado en 2021 de 5.226 millones conseguido por la absorción de Bankia a un precio inferior a su valor contable (sin este factor, el resultado recurrente del ejercicio hubiese sido de 2.359 millones).