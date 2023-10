Cómo consultar tus prestaciones del SEPE online: Guía paso a paso

Guía de cómo pedir cita previa en el SEPE desde la web y por vía telefónica

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo oficial encargado de gestionar el sistema de protección frente al desempleo. Cuando las personas se enfrentan por primera vez a una situación así puede que tengas mil dudas y no sepan cómo afrontar la situación. Lo aconsejable es que los ciudadanos pidan cita previa para dirigirse una oficina del SEPE y resuelvan allí sus preguntas. El SEPE, además, ofrece servicios vía telefónica y por Internet.

Igualmente, cuando solicitamos una prestación en el SEPE, es posible que estemos ansiosos por conocer si nos la han concedido o no. Incluso es posible que el resultado esté disponible y no nos demos cuenta o que no sepamos cómo consultarlo. Por ello, esta es una guía paso a paso sobre cómo consultar tus prestaciones del SEPE de forma online.

Otras formas de consultar el estado de las prestaciones del SEPE

La manera más sencilla de consultar el estado de tramitación de estos expedientes es a través de la Sede Electrónica, ya que podremos realizarlo rápidamente de forma online y sin salir de casa. Además, existen otras dos vías:

Atención telefónica: una de las opciones alternativas a la Sede Electrónica se trata de la atención telefónica a través del número 060. Este es un servicio 24 horas con coste y las llamadas están sujetas a las tarifas que cada operadora de telefonía pueda establecer.

De forma presencial: también se puede consultar el estado de tu prestación en las oficinas del SEPE. Es necesario pedir cita previa, lo cual se puede realizar por teléfono 24 horas (91 926 79 70) o a través de la web del SEPE.

Además, hay que tener en cuenta que si pasan tres meses desde la fecha en la que la solicitud es presentada y todavía no se ha recibido la resolución, se entenderá que esta ha sido denegada por silencio administrativo. En este caso, se puede presentar una reclamación previa a la vía judicial.

Consultar el estado de la prestación del SEPE de forma online

A través de la Sede Electrónica del SEPE se puede consultar el estado de las prestaciones, siendo la de desempleo la más común, relativo a los datos personales, solicitudes, última prestación, recibos de nóminas y denegaciones. Igualmente, se pueden consultar los datos del certificado de empresa que haya enviado la propia empresa, así como obtener una copia de este documento.

Es indispensable, para acceder a este servicio, identificarse con certificado digital, DNI electrónico, usuario y contraseña con sistema Cl@ve o con un PIN enviado al teléfono móvil.

Guía paso a paso para consultar tu prestación del SEPE en la Sede Electrónica