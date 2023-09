Estas son las ayudas que pueden pedir las madres trabajadoras en septiembre

Una madre y su bebé recién nacido. / Shutterstock

Vuelve la vuelta al cole, la rutina, el despertador, las prisas por la mañana, la compra de libros de texto y septiembre. El mes en el que muchas familias afrontan gastos extraordinadorios por el comienzo del curso escolar y lo gastado previamente en julio y agosto durante las vacaciones.

Las madres trabajadoras, sin embargo, pueden solicitar diferentes ayudas para hacer más llevadera la cuesta de septiembre. En concreto pueden pedir hasta siete ayudas estatales tras la entrada en vigor de nuevas prestaciones que llegan de la mano de la Ley de Familias.

La mayoría, por tanto, se pueden pedir a través de la Seguridad Social, otras a través de Hacienda y otras también las dan las comunidades autónomas como pueda ser la Renta Mínima de Inserción. En general, muchos de estos programas están focalizados en familias con pocos recursos económicos, aunque también hay prestaciones que favorecen la conciliación laboral y las excedencias.

Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital no es exactamente una prestación y realmente es una renta garantizada. Esto quiere decir que con el IMV se asegura que el beneficiario y su unidad de convivencia tengan garantizado un nivel de ingresos mensual. Este nivel de ingresos varía en función de la composición de la unidad de convivencia y se ve incrementado conforme más miembros tiene y especialmente si existen menores de edad.

Al tratarse de una renta garantizada, es posible compatibilizar determinados ingresos a la vez que el cobro del Ingreso Mínimo Vital. Esto quiere decir que el beneficiario del IMV podrá cobrar cantidades en concepto de sueldo o prestaciones por desempleo como los subsidios siempre que no se superen ciertas cantidades.

Está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. La IMV también la puede retirar la Seguridad Social sino se cumplen una serie de requisitos.

La ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV) dependerá de la situación familiar y económica de cada beneficiario. Esta renta no garantiza la misma cantidad de ingresos mensuales para todos los casos y hay hasta 15 niveles diferentes en función de la cantidad de miembros que tiene la familia, si hay algún miembro con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%... La cuantía va desde los 565,37 euros mensuales para un adulto solo, hasta los 1.243,83 euros mensuales para cuatro adultos y un niño.

Ayuda por hijo a cargo

La antigua prestación por hijo a cargo, también conocida como "prestación familiar" o "la ayuda de los puntos", se paga dos veces al año: un pago en enero y otro a finales de junio.

Desde el 1 de junio de 2020, esta ayuda solo admite nuevas solicitudes para quienes tengan hijos (o menores a cargo acogidos) menores de 18 años y estén afectados de una discapacidad de al menos un 33%. O que sean mayores de esa edad pero afectados de una discapacidad del 65%.

Se trata de una ayuda asistencial y no contributiva. Esto significa que no hace falta haber cotizado para pedirla, pero no todos los padres y madres pueden solicitarla: sólo aquellos que se encuentran en una situación de falta de ingresos.

Renta de crianza

La renta de crianza, que se contempla dentro de la Ley de Familias, amplia la protección a las familias, niños, niñas y adolescentes; garantiza el derecho a la conciliación, reconoce jurídicamente los distintos tipos de familia.

La ayuda de 100 euros mensuales hasta que el hijo cumpla los 3 años, enmarcada en la ley de familias, se ofrecerá a través de dos vías: pago único o de una deducción en la Agencia Tributaria. Si se opta por la deducción en la Agencia Tributaria, el contribuyente puede añadir la ayuda en la declaración de IRPF en la próxima campaña de la Renta. Recibirá un único pago de 1.200 euros por hijo menor de tres años o se restará dicha cantidad en caso de que la declaración salga a pagar.

Reducción de jornada por maternidad

Todas las mujeres y hombres con un hijo o hija menor de 12 años a su cargo tienen derecho a una reducción de su jornada laboral por maternidad. Es una medida a la que pueden acogerse todos los trabajadores en España para poder conciliar el cuidado de sus hijos e hijas pequeños.

Lo habitual en estos casos es que los progenitores recurran a solicitar la reducción de jornada una vez que la baja de 16 semanas por paternidad o maternidad concluye, de forma que pueden seguir dedicando más tiempo a la crianza durante los primeros años.

Cuando se tiene un hijo, ambos progenitores pueden disfrutar de una baja por nacimiento y cuidado del menor durante 16 semanas cada uno, dos más por cada hijo nacido después del primero. Se cobra el 100% de la base reguladora equivalente a una baja por incapacidad temporal por contingencias comunes.

Nuevos permisos de la Ley de familias

La nueva Ley de Familias que ha puesto en marcha el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, contempla tres nuevos permisos que se pueden solicitar desde este mes 1 de septiembre.

Permiso de cinco días al año retribuidos que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta segundo grado, como de un conviviente.

Ampliación de días libres para el cuidado de familiares "por causa de fuerza mayor", que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta cuatro días al año.

Permiso parental de ocho semanas que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años.

Familias numerosas

Las familias con cinco integrantes, o cuatro si uno de los hijos tiene discapacidad, cuentan con una serie de ventajas como preferencias para recibir becas de estudio, pueden solicitar bonificaciones en el transporte público y escolar, el bono social térmico y bono social eléctrico y están exentos de pagar los precios públicos en el ámbito educativo y escolar como tasas de matriculación...

Pensión de viudedad

Noticias relacionadas

La viuedad es un estado civil al que se accede cuando una parte de la pareja fallece. Para que el viudo o viuda no sufra consecuencias económicas la pensión de viudedad es un derecho al que pueden acceder algunos ciudadanos, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Sin haber contraído matrimonio es posible cobrar esta prestación: siendo pareja de hecho, divorciado o separado.

El importe puede llegar a ser elevado, puesto que el máximo alcanza los 3.059 euros mensuales. La pensión de viudedad es posible compatibilizarla con otras pensiones, como la jubilación o la incapacidad permanente.