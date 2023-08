Adiós a los billetes de 500 euros: qué pasará con ellos a partir de ahora

Billete de 500 euros.

Los billetes de 500 no están en su mejor momento. Siempre han sido escurridizos, pero su circulación alcanzó el mínimo histórico en 2022, con 13,1 millones de ejemplares en funcionamiento. Todo empezó en 2016, cuando el Banco Central Europeo (BCE) anunció que estos billetes dejarían de producirse a finales de 2018. Finalmente, el 27 de enero de 2019 se emitieron los últimos billetes de 500 euros.

¿Qué pasará ahora con los billetes de 500?

La decisión de parar la emisión de billetes surgió a raíz del problema del blanqueo de capitales, por lo que se llevó a cabo esta decisión para intentar facilitar el seguimiento de actividades delictivas como el fraude fiscal. En cuanto a lo que pasará ahora, el Banco de España ya ha informado de que estos billetes mantendrán su valor y seguirán en circulación, aunque no sigan siendo acuñados.

¿Qué puedes hacer si tienes billetes de 500 en casa?

Por el momento, el Banco de España ha explicado que actualmente solo se pueden conseguir billetes de 500 euros a través de tres medios:

Bancos

Compañías de transporte de fondos

Oficinas de cambio de moneda

Sin embargo, también hay gente que tiene algunos de estos billetes guardados por casa. Si alguien tiene dudas, la entidad bancaria recuerda que "el hecho de que tengan curso legal significa que pueden usarse como medio de pago y depósito de valor, es decir, para comprar y ahorrar".

¿Dónde se pueden usar estos billetes actualmente?

Es muy común llegar a un establecimiento y leer un cartel que ponga que en ese lugar no se aceptan billetes de 500, o incluso de 200 o 100 euros. Los comercios están obligados a admitir cualquier moneda, pero si el establecimiento no puede ofrecer el cambio correspondiente al pagar con el billete de 500 euros, el cliente deberá pagar de otra forma. Esto es porque si el establecimiento devuelve el cambio no podrá continuar con su actividad. Es decir, no puedes comprar una bolsa de golosinas con un billete de 500.