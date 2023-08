Jefes de una empresa española bromean en un podcast sobre empleados a los que despidieron: "Estoy súper contento"

Los managers de Factorial que bromearon sobre despidos / Factorial

Tres jefes de Factorial, una empresa barcelonesa que desarrolla software de recursos humanos para pymes, han bromeado en su último podcast sobre los recientes despidos ejecutados en la empresa. La compañía prescindió de una veintena de empleados de su equipo de producto hace menos de un mes, tal y como informó El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, quedándose al límite de la cifra legal para presentar un ERE (30 personas, por ser una empresa de más de 300 trabajadores). Otros pocos se fueron voluntariamente, explica uno de los afectados. La plantilla total de Factorial asciende a 1.000 trabajadores. Tras recibir 120 millones de euros de inversión en octubre, la empresa fue valorada en más de mil millones de euros.

"Por primera vez desde que empezamos este podcast somos noticia. Para mal", dicen entre carcajadas los jefes. "Prácticamente, parece que nos vamos a la quiebra y que Factorial está terriblemente mal (risas). Sería muy injusto que no comentáramos la vez que salimos en prensa. Parece que ha habido una hecatombe desde el punto de vista externo, pero desde vuestro punto de vista personal, ¿cómo lo habéis vivido?".

Los participantes en el podcast son Jonathan Centeno, director de growth (crecimiento), Alejandro Rivers, director de marca y cultura, y Jacinto Fleta, manager de growth. El episodio se subió desde la cuenta de la empresa a distintas plataformas el pasado 27 de julio. Aunque ha desaparecido de las principales (Apple, Spotify e Ivoox) tras haber recibido reproches en redes sociales, sigue disponible en Podtail. Este diario ha contactado con los tres podcasters y con Factorial sin haber recibido respuesta al cierre de este artículo.

Los jefes coinciden en criticar las noticias de los despidos, así como las reacciones a estos en Twitter, ya que cuando les fueron comunicados varios afectados compartieron la noticia en la red social.

¿Era necesario alardear de los despidos de Factorial? En el último podcast de Charlas con Managers hablan entre risas de los despidos y de la imagen en los medios que ha provocado la situación. Solo he aguantado 5 minutos.

People first, decían. Qué mal gusto. — Bea Rubio (@bea_rubio) 4 de agosto de 2023

"Cuando lo vives desde dentro, te das cuenta de cuánto de esa noticia que estás leyendo contrasta con la realidad. Hostia, ¿qué hay de verdad? ¿Están bien aterrizadas? ¿Tienen todo el contexto para que esa noticia sea llamativa?", dice Rivers. "Yo he leído auténticas barbaridades (risas), aunque todos sabemos cómo es Twitter", responde Centeno. "Hay gente que trabajaba mano a mano que... Ostras, todo es muy dramático y es normal. Pero otra gente de la compañía te dice: ¿ah, que hemos hecho cambios en producto? Todo se ha maximizado. Es un enfoque un poco apocalíptico y ni mucho menos".

Los despidos de los empleados tuvieron lugar semanas después de que se produjese la del jefe de producto (CPO). El CEO de la empresa, Jordi Romero, justificó la decisión diciendo que la empresa "estaba cambiando la forma de construir el producto" y que ya "no se alineaba con nuestro ADN". Quien gestionó los despidos fue el cofundador, Bernat Ferrero, según explica una de las personas afectadas a este periódico.

Los podcasters, por tanto, no eran responsables directos de los despedidos y tampoco ejecutaron la decisión. Sin embargo, se mostraron muy satisfechos en su charla. "Hemos hecho cambios internos. Yo la verdad es que estoy súper contento", dice Centeno. "En el sentido de que, más allá de que esto haya afectado a personas por el cambio y de que las decisiones difíciles nunca son fáciles de tomar, estoy contento con el cambio: como empresa lo necesitábamos y nos va a ayudar mucho a enfocar los siguientes años como compañía".

"En una startup, los cambios son lo normal. Esto ha pasado ahora y el año que viene pasarán más. Los cambios no deberían ser sorpresa", añade Fleta. "Ha sido un cambio grande, una decisión muy contundente", coincide Rivers. "Pero si tú la trasladas al día a día de la compañía, la verdad es que no se nota. Cada semana sale gente por infinitos motivos. En el momento en el que alguien abre una caja, indaga lo que hay, descubre que hay cosas que no funciona y se toman las decisiones que se tengan que tomar, es mucho más contundente y genera mucho ruido y repercusión".

Noticias relacionadas

"Cuando hay poca información... vamos a contar esto y engrandecerlo y de ahí salen esas escabechinas que dices: pero madre mía, de dónde están sacando esto", zanja Centeno.

Varios de los despedidos han lamentado, tanto en público como en privado, el mal gusto y la poca sensibilidad de los integrantes del podcast. "Es de una falta de tacto tremenda y demuestra una gran falta de sentido crítico", zanja uno de ellos.