Esta es la pensión que puedes cobrar si llevas trabajando desde los 16 años y no puedes jubilarte

Es posible que muchas personas lleven trabajando durante la mayor parte de su vida o que pasen por varios trabajos a lo largo de la vida laboral y que al mismo tiempo no hayan cotizado el mínimo para acceder a la jubilación. Este periodo mínimo es de 15 años, de los cuales dos deben incluirse dentro de los 15 años anteriores a la solicitud de la pensión. Para ayudar a este grupo de la población el Imserso permite cobrar una pensión no contributiva de jubilación, siempre y cuando la persona pueda demostrar que no llega al límite de ingresos.

Requisitos para cobrar la pensión del Imserso

Estos son los requisitos para poder cobrar la pensión no contributiva de jubilación:

No haber cotizado más de 15 años para la mencionada pensión en ningún de los regímenes contributivos de la Seguridad Social

Que la persona haya cumplido los 65 años y que haya residido legalmente en España durante al menos 10 años

Contar con unos ingresos inferiores a los 6.784,54 euros anuales

Cómo solicitar la pensión no contributiva de jubilación

Desde el Instituto de Mayores establecen que el reconocimiento a percibir la pensión no contributiva se lleva a cabo por las Comunidades Autónomas, es decir, que la solicitud puede presentarse en las oficinas de Servicios Sociales donde resida la persona o en cualquier otra de la Seguridad Social. Sin embargo, en Ceuta y Melilla la gestión pasa directamente por el Imserso.

El documento pertinente se puede encontrar en la Sede Electrónica del organismo o en las oficinas de forma presencial.

Cuantía de la pensión no contributiva de jubilación

Existe una cuantía mínima del 25% de la pensión total, que sería de 121,15 euros al mes, dependiendo del número de personas convivientes, las rentas personales y las de su unidad de convivencia. Sin embargo, la cuantía íntegra de la pensión no contributiva de jubilación del Imserso es de 484,61 euros mensuales, es decir, 6.784,54 euros al año.

Si en la misma familia hay más de una persona que cobre esta pensión, la cuantía cambia: