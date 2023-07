Los pensionistas ya pueden cobrar esta ayuda de más de 500 euros

Este julio, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ofrece una ayuda de 525 euros dirigida a los pensionistas que tengan problemas para pagar el alquiler de su vivienda. Está pensada para todos los beneficiarios de una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez y que con la modalidad no contributiva no llegan ni al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Documentación necesaria para la ayuda

Los pensionistas deben acudir a las oficinas de Servicios Sociales más cercanas, en el día y hora indicados, para efectuar el trámite con la siguiente documentación:

Certificado catastral telemático para demostrar que no hay casa en propiedad

Fotocopia del contrato de arrendamiento

Certificado de empadronamiento

Declaración del pensionistas asegurando que la vivienda no es de ningún familiar de hasta tercer grado.

Cómo solicitar la ayuda de 525 euros

El plazo de presentación no termina hasta final de año, el 31 de diciembre. El trámite se puede hacer tanto por la vía telemática como por la presencial.

Vía presencial

Será necesario rellenar una solicitud previa que variará dependiendo de la comunidad autónoma a la que pertenezca la persona interesada. Hay una solicitud para los residentes en Ceuta y Melilla y otra para los que viven en el resto de comunidades autónomas.

Vía telemática

Habrá que acceder al trámite a través de Internet, en la Sede Electrónica de las Conserjerías Políticas Sociales de los gobiernos autonómicos.

Requisitos para la ayuda de 525 euros de los pensionistas

Todo lo que pide el Imserso para la concesión de la ayuda está recogido en el Real Decreto-Ley 1191/2012, y son los siguientes requisitos: