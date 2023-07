Dos pisos, un ático de 1,5 millones y cuatro bares quebrados: esta es la estafadora que casi se convierte en vecina de Tamara Falcó

Dos pisos en Estepona y un ático en Madrid de más de un millón y medio de euros son los protagonistas de una estafa perpetrada por una empresaria del sector de la hostelería a la promotora Kronos Homes, según concluye una sentencia de la sección n.º 2 de la Audiencia Provincial de Madrid a la que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La condenada perpetuó el fraude con la intención de mejorar su situación económica tras el estallido de la pandemia, que arrasó con sus negocios.

Para entender la historia hay que remontarse al 13 de agosto de 2018, cuando una empresaria decide comprar dos pisos en la localidad malagueña de Estepona. Finalmente, se decanta por un edificio de nueva construcción de la promotora Kronos Homes, una compañía fundada en 2015, a los que adquiere estas dos viviendas, con dos garajes y dos trasteros incluidos. La hostelera pagó 437.360 euros como reserva, "en concepto de entrega a cuenta del precio pactado", mientras la parte restante la abonaría una vez se escriturase ante notario la entrega de las llaves.

Construir una promoción de viviendas es lento y, como mínimo, lleva entre un año y medio y dos años. Y llegó el 2020: pandemia, confinamiento, desaparecieron los turistas y las cafeterías y restaurantes de todo el país pasaron meses cerrados o con muchas restricciones de aforo. Cuando había que cerrar la transacción, la empresaria no disponía de los fondos necesarios por "las pérdidas irreparables de su negocio de restauración por la incidencia de la pandemia en el sector, que auguraba a un cierre próximo y definitivo de sus cuatro locales, que efectivamente se produjo en esas fechas", señala la sentencia.

El problema al que se enfrentaba la empresaria no era no poder pagar lo que le quedaba por las viviendas de Estepona, sino perder la señal. El contrato entre ella y Kronos contemplaba que, si se echaba atrás y no se cerraba la operación, perdería el 50% de lo entregado, es decir, 218.680 euros, un pico para cualquier ciudadano de a pie, y más para alguien que está en problemas económicos.

Fingir comprar otro piso para recuperar la señal

La hostelera necesitaba diseñar una buena estrategia para recuperar todo el dinero entregado, no solo la mitad. Ambas partes hablaron y negociaron, pero desde la promotora se ciñeron al contrato firmado en 2018. Aquí es donde nace la mentira, según recoge la sentencia: "Con la única intención de recuperar la totalidad del precio entregado a cuenta, les hizo creer que estaba interesada en comprar otra vivienda", también de Kronos. La empresa liderada por el empresario libanés afincado en España Saïd Hejal accedió, pero con una condición, que el piso que comprase “tuviese un precio igual o superior a la compra anteriormente pactada”.

La empresaria en apuros económicos escogió uno de la promoción The Collection by Kronos Homes, un residencial de lujo en la elitista zona madrileña de Puerta de Hierro. Este edificio, que recientemente culminó sus obras, es famoso por ser en el que Tamara Falcó compró un ático de 1,5 millones de euros, casualmente un importe muy parecido al que iba a pagar la hostelera por el suyo, 1,541 millones.

Dos cheques, uno bueno y otro malo

El 22 de septiembre de 2020, Kronos y la empresaria se sentaron a rescindir el contrato que les unía por los pisos de Estepona para firmar uno nuevo, de inmediato, por el de Madrid. En la rescisión se incluyó el motivo de la misma, "el interés de la compradora en adquirir otra unidad inmobiliaria, a cuya adquisición se compromete expresa y simultáneamente". Kronos cumplió con su parte y, aparentemente, la interesada también: la promotora entregó un cheque de 437.360 y la compradora otro por el mismo importe. Pero había trampa.

"Al recibir la acusada en ese acto, el cheque bancario por el importe de 437.360 euros, mantuvo la apariencia de que asumía su obligación de pago, entregando a su vez un cheque nominativo a favor de la promotora de Madrid, por el mismo importe de 437.360 euros, en concepto de pago de parte del precio; cheque firmado por ella y con cargo a la cuenta de una de sus sociedades", la cual no tenía fondos, tal y como detalla el dictamen judicial. La cuenta personal de la hostelera no vivía momentos mejores, ya que tenía un descubierto, un saldo negativo, que ascendía hasta los 90.000 euros. El propio gerente de los negocios de la acusada, que testificó en el juicio, "le advirtió -según dijo textualmente- que seguir adelante con "lo de Estepona era una locura"".

Una estafa sin recorrido

El Juzgado de Instrucción n.º 44 de Madrid ha zanjado el asunto condenando a la empresaria como responsable de un delito de estafa, aunque ha contado con la atenuante de reparación del daño porque la acusada entregó antes del juicio 218.680 euros a la promotora. El tribunal ha impuesto una pena de prisión de un año a la empresaria, al pago de una multa de 1.440 euros y a indemnizar a Kronos con 19.685 euros, además de los intereses y las costas procesales, incluyendo la acusación particular.

Esta instancia judicial entiende que "la acusada era perfectamente consciente de que su endeble situación económica no le permitía en absoluta tal adquisición" y que “no parece lógico, ni razonable, mantener que, si la compradora no pudo afrontar el pago de aquellos, pudiese satisfacer el precio superior de la de Madrid por mucho que se escriturara la compraventa pasados dos años”.

La empresaria condenada por estafa ha podido, si lo hubiese querido, interponer un recurso de apelación a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde Kronos Homes, han declinado hacer comentarios a esta información.