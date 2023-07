Habitat Inmobiliaria pisa el acelerador y entregará más de mil viviendas al año a partir de 2023

José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat Inmobiliaria / EPE

Habitat Inmobiliaria entra en una nueva fase de crecimiento. La promotora, fundada en 1953, espera superar el millar de viviendas a entregar cada año. En 2022, finalizaron las obras de más de 800 inmuebles y facturaron 203 millones de euros, unas cifras que ya han superado en el primer semestre de 2023: han entregado más de 900 viviendas, que supusieron unos ingresos de 220 millones.

José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat, en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, explica el motivo de este crecimiento: "Desde que compramos un suelo hasta que construimos y entregamos una vivienda pasan entre tres y cuatro años. Bain Capital compró la compañía entre finales de 2017 y principios de 2018. Estuvimos en 2018 y 2019 muy activos comprando suelo, invirtiendo más de 300 millones. A lo largo de 2019 se empezaron a pedir licencia y comercializar y en 2020 y 2021 empezamos a construir. Todas estas promociones se entregan ahora. Este acelerón estaba previsto".

La promotora formó parte de la larga lista de compañías que entraron en concurso de acreedores tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, a partir de 2008. El fondo Bain Capital se hizo con una participación mayoritaria dentro de su estrategia inversora en el sector inmobiliario español. En ese momento, Habitat ya contaba con una cartera 2,5 millones de metros cuadrados en suelos.

Objetivo, entregar 1.500-2.000 viviendas al año

El consejero delegado de la promotora cree que "una cifra de entregas razonable" para su compañía serían entre 1.500 y 2.000 al año. Estos números la situarían entre las compañías más grandes del país, junto con Aedas Homes, Neinor Homes, Vía Célere y Metrovacesa.

"Este año superaremos las 1.000 entregas. Cerraremos 2024 con una cifra similar a la de 2023 porque sufrimos una ralentización de los proyectos durante el 2020 por la pandemia, que aflora en menos entregas tres años después. En 2025 esperamos volver a crecer", añade José Carlos Saz. El directivo asegura que en la compañían "no están obsesionados" por lograr una determinada cifra, ni se marcan cuál sería la velocidad de crecero. "Yo siempre he dicho que no quiero ser más grande, sino el mejor", apunta.

Nuevas compras de suelo

José Carlos Saz destaca que Habitat sigue interesado en ampliar su banco de suelo: "Anunciaremos más compras en breve. En el primer semestre, comoramos terrenos para construir 700 viviendas y nos gustaría acabar el año entre 1.100-1.200. Estamos en la recta final para adquirir suelos en Cataluña y Asturias y estamos negociando en otras operaciones para levantar 500 unidades".

Por el momento, la compañía está centrada en la adquisición de suelos que sean finalistas, es decir, donde se pueda comenzar la construcción de inmediato; aunque dejan la puerta abierta a aquellos que estén en su última fase de planeamiento, como los conocidos como Desarrollos del Sureste, en Madrid, donde están rematando los trabajos de urbanización.

El consejero delegado de Habitat no descarta ninguna operación en materia de suelo, inlcuso si se trata de carteras. También confirmó que, una vez se conozca exactamente qué está dispuesto Sareb a vender de su cartera de Árqura Homes analizarán la operación: "Árqura la vamos a mirar porque es una operación muy interesante. Vamos a ver cómo la plantean, qué es lo que sacan, el perímetro y las condiciones".

Coinversión y planes de colaboración público-privada

Habitat deja la puerta abierta a realizar operaciones de coinversión o promoción delegada, como se han lanzado a hacer sus rivales, Neinor Homes y Aedas Homes. "Habitat era una compañía en concurso de acreedores, la hemos hecho crecer a base de invertir mucho dinero, se ha recuperado, tiene un gran nombre en el mercado y ahora somos maduros y podemos plantearnos ese tipo de operaciones. Es un tema que no descartamos porque ya tienes una plataforma, una capacidad de experiencia y un track record", explica Saz.

Sobre la posibilidad de concurrir a planes de colaboración público-privados, en los que la administración cede suelos a promotores para que construyan vivienda destinada al alquiler asequible, el consejero delegado de Habitat lo descarta: "Las rentabilidades en esas fórmulas no son las del negocio promotor. En su día, sí lo miramos y no nos salían los números".

Habitat tampoco ha sido capaz de cerrar operaciones de build to rent, promociones que se construyen para un inversor que las explota en alquiler. "A nosotros no nos han salido las cuentas, aunque se nos han acercado. Lo que están dispuestos a pagar los fondos es inferior al coste", concluye José Carlos Saz.