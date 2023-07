Estas son las mejores hipotecas de julio: variables, fijas y mixtas

Imagen de una entidad bancaria en Bilbao. EFE/Luis Tejido

Encontrar una hipoteca buena, bonita y barata es una tarea que no siempre es posible. En un momento, como el actual, es sumamente complicado lograr firmar un crédito para comprar una vivienda que reúna esas tres condiciones. Los incrementos de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación y el repunte del índice de referencia hipotecario, el euríbor, hasta máximos de 2008 hasta rozar el 4,2% pinta un panorama sombrío para los interesados en firmar una hipoteca en la actualidad.

De hecho, los expertos sostienen que las previsiones para los próximos trimestres podrían ser mejor teniendo en cuenta que la inflación se está moderando, y con ello el BCE frene sus incrementos de tipos de interés. Esta es la tesis que tienen los analistas de Bankinter o los de Housfy.

Hipotecas fijas

La mejor opción para aquellos que quieren tener certidumbre de su mensualidad y no quieran sufrir los vaivenes del euríbor. En este momento, la mejor hipoteca del mercado es la Hipoteca Fija BBVA, que cuenta con un interés (TIN) del 2,90% a un plazo de 25 años con cuatro productos vinculados como el seguro de hogar, vida, nóminas y tarjeta.

Para un plazo de 30 años, Cajamar ofrece el HipotecON a tipo fijo con un interés del 2,99% y hasta cinco productos vinculados como seguros de hogar, vida, nóminas, tarjetas, fondos, planes de pensiones...

Con menos productos vinculados, en este caso tres, destaca la oferta del banco digital de Grupo Santander, Openbank, con un interés del 3,07% a un plazo máximos de 25 años.

Hipotecas variables

La mejor opción para aquellos hipotecados a 30 años, puesto que no se espera que los tipos de interés vayan a estar de manera indefinida siempre muy altos. Unos tipos altos son sinómico de economías con altas inflaciones y no es esperable con el avance de la digitalización y la pirámide poblacional europea. El consenso de los analistas espera que los tipos de interés no vuelvan al 0% pero se mantengan entre el 2% y el 3% en los próximos ejercicios.

La mejor hipoteca variable de julio es la Hipoteca Real Madrid Variable de Unicaja que consiste en un interés de euríbor + 0,45% TIN, con un plazo máximo de amortización de 30 años y cinco productos vinculados.

En el caso de Evo Banco ofrece la Hipoteca Inteligente Variable con un interés que se forma del euríbor + 0,48%, con un plazo máximo de amortización de 30 años y sólo dos productos vinculados.

Completa esta particular lista, Kutxabank con un interés del euríbor más 0,49%, a un plazo máximo de 30 años y tres productos vinculados.

Hipotecas mixtas

En el caso de las hipotecas mixtas combina, unos primeros años en el que el interés es fijo que puede ser de un año, de dos, de cinco, de diez o incluso de 15 años y luego una parte en el que entra el factor euríbor más un diferencial, que será lo que acabes pagando al banco.

Las dos hipotecas mixtas más competitivas en este momento son las de Openbank y las de Liberbank. En el caso de Openbank ofrece una hipoteca que consta de diez años al 2,74% TIN y el resto de años el interés se forma del euríbor más un 0,55%. Para acogerse a estas condiciones hay que firmar cuatro productos vinculados.

La de Liberbank, por su parte, consta de cinco años a tipo fijo con un interés del 2,5% y a partir del sexto año el hipotecado debe abonar una mensualidad que se forma con el euríbor más el 0,75%. Cuenta con una comisión de apertura del 0,15% y cinco productos vinculados.