El mercado apunta al PacWest y arrastra al resto de la banca regional estadounidense

El banco californiano cae un 47,82%, mientras que Western Alliance se deja un 38,94%; First Horizon Corporation un 37,14% y el Metropolitan Bank un 9,82%, en lo que apunta a una nueva pieza cobrada en la crisis bancaria

Sucursal del banco regional estadounidense PacWest en Huntington Beach, California. / REUTERS

Los mercados estadounidenses apuntan a sus nuevas víctimas. Las acciones de los bancos regionales del país flaquean en una nueva sesión de Wall Street tras el desplome en más del 50% del PacWest en la jornada del miércoles al conocerse su posible venta. Dos horas antes de la apertura del parqué neoyorkino, la entidad financiera perdía hoy un 33% y ya se deja, una vez más, el 50% en Bolsa. Su hundimiento ha lastrado al resto de bancos regionales, como el Western Alliance que ya se deja un 38,94% y el Metropolitan Bank, que retrocede un 9,82%. Otros bancos, como Comerica, desciende un 9,36%, o KeyCrop, que ya pierde un 8%. Los descensos se deben a un efecto contagio del miedo que ha iniciado PacWest y se extiende al resto del sector regional del país, principalmente por el miedo a que los depósitos se volatilicen. "Si salen, por muy bien que el banco tenga un balance saneado puede hundir el banco", señala el analista de Renta 4 José Hinojo.

Y, efectivamente, este efecto se ha dilatado hasta el final de la sesión: Wall Street ha cerrado en rojo: Dow Jones ha perdido 0,86% y el S&P 500 0,72%, ambos en sus niveles más bajos desde fines de marzo. El tecnológico Nasdaq ha cedido 0,49%. En el S&P, el sector bancario encabezó la caída (-1,36%), notablemente afectado. Western Allianz Bancorp se ha desplomado casi un 39% y la negociación de acciones se ha detenido varias veces. En su mínimo de sesión, las de Western Allianz han caído más del 60%. Comerica y Zion Bancorporation han perdido alrededor del 12%. El índice de banca regional KBW ha terminado con una caída del 3,5%. Y Toronto-Dominion Bank Group de Canadá ha cancelado su adquisición de First Horizon Corp, lo que ha provocado una caída del 33% en las acciones del banco estadounidense.

Pero es que el sector financiero de Estados Unidos arrastran una semana muy volátil después de la intervención y venta del First Republic Bank por parte de JPMorgan Chase y la reciente subida de tipos de interés en un 0,25% por parte de la Reserva Federal (Fed). Los bancos españoles no llegaron a acusar el golpe. Tras la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), Unicaja perdió un 3,11%, Sabadell retrocedió un 2,24%, BBVA se dejó un 1,75%, Bankinter perdió un 0,67%, CaixaBank descendió un 1,55% y Santander finalizó la sesión con una bajada del 2,02%. Aunque habrá que esperar a mañana para ver su reacción, Hinojo no espera que las caídas en las bolsas estadounidenses repercutan mañana en el mercado español. "Todo el sector puede verse perjudicado", explica y añade que los descensos serán similares a los vividos en la sesión de hoy. Coincide el analista de de XTB Joaquín Robles: "Es probable que sigamos viendo el impacto mañana, pero no de una manera tan pronunciada", asegura, porque "se ha trasladado el temor a que en Europa ocurra algo parecido". Eso sí, el analista especifica que no hay en Europa una entidad vulnerable o señalada por los mercados para caer, de ahí que en el corto plazo no se espere un derrumbe de otra firma o el hundimiento de las acciones del sector financiero en la región.

Los inversores también temen que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) no extienda la protección de todos los depósitos a la banca minorista en general para atajar las sangrías en Bolsa de las firmas. Y según la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos y expresidenta de la Fed, Janet Yellen, la medida aplicada durante el hundimiento del Silicon Valley Bank fue totalmente excepcional. Yellen dejó claro que la garantía de los depósitos ejecutada con el Silicon Valley Bank no será a nivel general, ya que "no es algo que se esté considerando". Debido a esta afirmación, se puede esperar que "durante las próximas semanas otras entidades entren en dificultades", afirma Robles, y habrá tres soluciones para estos casos: un rescate por parte de la Fed, la compra de la compañía por parte de un banco grande o la caída de la firma.

El miedo se ha desatado por los rumores de compra de la totalidad o parte de los negocios del PacWest y del Western Alliance. En un comunicado, PacWest afirmó que "recientemente, varios socios e inversores potenciales se acercaron a la compañía; las conversaciones continúan". En el caso del Western Alliance Bancorp, la entidad aseguró este miércoles que "no ha experimentado flujos de depósitos inusuales luego de la venta de First Republic Bank y otras noticias recientes del sector". Varios fondos cotizados de la banca regional también se ven castigados en las operaciones electrónicas anteriores al arranque oficial de la Bolsa, como el fondo cotizado KRE, que pierde un 4,35%. La agitación financiera afecta a los tres principales índices bursátiles estadounidenses. Así, el Dow Jones pierde un 1,1%; el S&P 500 retrocede un 0,50%. El Nasdaq, por su parte, solo cede un 0,18%. Las caídas también han llegado al petróleo: el precio del crudo WTI, de referencia en Estados Unidos, ha descendido un 10% en las últimas jornadas.

Los números rojos de Wall Street, que ya acumulan tres sesiones de descensos, también se ha visto afectada hoy por el anuncio de TD Bank Group y First Horizon Corporation. Ambas entidades financieras han roto el pacto suscrito en febrero de 2022 por el que el primero compraría la compañía estadounidense por valor de 13.400 millones de dólares. El banco canadiense ha alegado que no dispone de fechas para conseguir los permisos regulatorios y pagará en compensación 200 millones de dólares a First Horizon. Como consecuencia, First Horizon Corporation cae un 37,14% en Bolsa. Esto puede ser un aliciente para que la Fed aumente la presión alrededor de grandes bancos estadounidenses para que compren las firmas regionales que se encuentran en apuros. Según Hinojo, "no van a dejar que el efecto contagio se extienda mucho más, como mucho dejarán caer un banco más", aunque se descarta que Yellen cambie de parecer respecto a la garantía de depósitos para toda la banca.

Tres quiebras en dos meses

Noticias relacionadas

Por otro lado, los bancos están nerviosos por el mensaje lanzado ayer por Jerome Powell, el presidente de la Fed, en el que descartaba una baja de tipos inminente. En su discurso, Powell admitió que los efectos de la política monetaria se notarán en el consumo por haber llevado el precio del dinero a un rango comprendido entre el 5% y el 5,25%, aunque también ha defendido que el sistema financiero de Estados Unidos se mantiene "sólido y resistente" a pesar de las últimas tres quiebras en el sector.

Tras un fin de semana de especulaciones, los reguladores estadounidenses intervinieron en la madrugada del lunes el First Republic Bank y llegaron a un acuerdo para vender la mayor parte de sus operaciones a JPMorgan por 10.600 millones de dólares (9.664 millones de euros). El de First Republic Bank es el tercer derrumbe de un banco regional en apenas dos meses en el país después de los de Silicon Valley Bank y Signature Bank, quienes desencadenaron la crisis bancaria en la que se encuentra inmerso el sector desde el 9 de marzo.