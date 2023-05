JP Morgan se hace con First Republic Bank

JPMorgan se hará cargo de los activos de First Republic, incluidos alrededor de 157.331 millones de euros en préstamos y 27.285 millones de euros en valores, así como 92.000 millones euros en depósitos

2 Se lee en minutos Pedro Pérez



First Republic Bank tiene nuevo propietario. JP Morgan ha acordado con las reguladores estadounidenses la compra de este banco después del descalabro en Bolsa de los últimos meses, iniciado tras el colapso del Silicon Valley Bank, pero ampliado esta semana tras conocerse en la presentación de resultados trimestrales la fuga de depósitos por valor de 102.000 millones que se había producido. En menos de dos meses, el valor de este banco en la bolsa de Nueva York ha disminuido casi al completo: el 8 de marzo de marzo las acciones cotizaban a 115 dólares, mientras que hoy lo hacen a 3,51. El anuncio de la fuga de depósitos hizo caer sus acciones casi un 50% en un solo día.

JP Morgan y el fondo de garantía de depósitos estadounidense (FDIC) acordaron compartir la carga de las pérdidas, así como la recuperación de préstamos unifamiliares y comerciales de la empresa, según ha publicado Bloomberg este lunes. JPMorgan se hará cargo de los activos de First Republic, incluidos alrededor de 173.000 millones de dólares (157.331 millones de euros) en préstamos y 30.000 millones de dólares (27.285 millones de euros) en valores, así como 92.000 millones de dólares (83.674 millones de euros) en depósitos.

Antes de la apertura de las bolsas estadounidenses

La operación se ha negociado en un tiempo récord durante este fin de semana. De hecho, el objetivo era poder comunicar la operación antes de la apertura de las bolsas estadounidenses este lunes e incluso antes de las bolsas asiáticas. En torno a una docena de bancos, incluido Citizens Banks, habían mostrado interés por hacerse con la compra.

30.000 millones inyectados en marzo

Ya a mediados de marzo cuando estalló la tormenta financiera que provocó el primer colapso de una entidad desde la crisis financiera, JP Morgan y PNC junto a otras nueve entidades inyectaron 30.000 millones de dólares para frenar su caída. JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo aportaron 5.000 millones cada uno. PNC, Bank of New York Mellon, Truist Financial, State Street y US Bancorp dieron 1.000 millones y los 5.000 millones restantes corrieron a cargo de Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Con sede en San Francisco, California, First Republic es un banco regional mediano que se ha centrado en personas y empresas con alto patrimonio, especializado en hipotecas. Esas hipotecas, así como otros activos a largo plazo en el balance del banco, han elevado su riesgo de impago desde que la Fed comenzó a subir las tasas el año pasado, lo que ha alarmado a los accionistas. Antes de la crisis bancaria de marzo, su capitalización era de 27.000 millones de dólares; a día de hoy es de poco más de 700 millones.

De Merrill Lynch a Bank of America

First Republic Bank ha sido comprado y vendido varias veces a lo largo de los años. En 2007 Merrill Lynch & Co. pagó 1.800 millones de dólares para adquirirlo. La propiedad pasó a Bank of America, cuando compró Merrill Lynch en 2009. Y volvió a cambiar de manos a mediados de 2010, cuando firmas de inversión como General Atlantic y Colony Capital compraron First Republic por 1.860 millones.