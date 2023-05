JP Morgan, Citizens Bank y PNC se disputan la compra de First Republic Bank para evitar otro contagio bancario

Se espera que el fondo de garantía de depósitos estadounidense (FDIC) anuncie el acuerdo este domingo por la noche

2 Se lee en minutos Pedro Pérez



JP Morgan, Citizens Bank y PNC Financial Services echan el resto en este momento para hacerse con First Republic Bank. Según informa la agencia Reuters, se espera que el fondo de garantía de depósitos estadounidense (FDIC, por sus siglas en inglés) anuncie el acuerdo este domingo por la noche (hora de Estados Unidos) antes de que abran los mercados asiáticos.

Se estima que aquella entidad que se haga cargo de First Republic Bank tendrá que asumir la garantía de depósitos superiores a los 250.000 dólares. El regulador bancario contactó con estas entidades en la noche del jueves para sondear las posibles ofertas y los costes que tendría para su fondo de garantía de depósitos. A partir de respuestas obtenidas, la FDIC ha dado el siguiente paso y ha invitado a JP Morgan y PNC para que den el siguiente paso para la licitación, añade Bloomberg.

El descalabro de este banco en Bolsa en los últimos meses, tras el colapso del Silicon Valley Bank, es notable, pero además se ha ampliado esta semana tras conocerse en la presentación de resultados trimestrales que depósitos por valor de 102.000 millones de dólares se han fugado de este banco. En menos de dos meses, el valor de este banco en la bolsa de Nueva York ha disminuido casi al completo: el 8 de marzo de marzo las acciones cotizaban a 115 dólares, mientras que hoy lo hacen a 3,51. El anuncio de la fuga de depósitos hizo caer sus acciones casi un 50% en un solo día.

30.000 millones inyectados en marzo

A mediados de marzo cuando estalló la tormenta financiera que provocó el primer colapso de una entidad desde la crisis financiera, JP Morgan y PNC junto a otras nueve entidades inyectaron 30.000 millones de dólares para frenar su caídas. JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo aportaron 5.000 millones cada uno. PNC, Bank of New York Mellon, Truist Financial, State Street y US Bancorp dieron 1.000 millones y los 5.000 millones restantes corrieron a cargo de Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Noticias relacionadas

La FDIC se prepara para colocar a First Republic bajo administración judicial de forma inmedieta, después de que advirtiera de que el deterioro sufrido por esta entidad bancaria regional, radicado en San Francisco, no permite esperar más tiempo para buscar un rescate por parte del sector privado. En caso de que entre en suspensión de pagos, será el tercer banco estadounidense en colapsar desde marzo, tras Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Sede en San Francisco

Con sede en San Francisco, California, First Republic es un banco regional mediano que se ha centrado en personas y empresas con alto patrimonio, especializado en hipotecas. Esas hipotecas, así como otros activos a largo plazo en el balance del banco, han elevado su riesgo de impago desde que la Fed comenzó a subir las tasas el año pasado, lo que ha alarmado a los accionistas. Antes de la crisis bancaria de marzo, su capitalización era de 27.000 millones de dólares; a día de hoy es de poco más de 700 millones.