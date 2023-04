First Republic Bank, en manos de los bancos privados

Hace dos días, la gerencia del First Republic Bank se negó a responder las preguntas de los analistas durante la presentación de resultados del primer trimestre. La chispa de la preocupación no tardó en encenderse: las acciones vivieron una caída libre del 80% en apenas 48 horas, y aunque hoy sube por encima del 11% en Bolsa, el temor a una nueva bancarrota en el sistema financiero estadounidense no desaparece. Los datos proporcionados por el First Republic Bank certificaron el daño causado por el derrumbe del Silicon Valley Bank y el Signature Bank hace un mes: la fuga de depósitos fue del 57% y se aproxima a los 100.000 millones de dólares. Tras la última crisis bancaria, el Gobierno del país se ha negado a rescatar más entidades del sector y al First Republic Bank solo le queda el cartucho del rescate privado para salir adelante.

La situación es difícil para un Gobierno que no quiere una extensión de las turbulencias financieras. Por un lado, los analistas ven poco probable que el Ejecutivo estadounidense deje que el banco fracase y se arriesgue a lanzar otro efecto dominó en el proceso. La otra solución se alzaría como ganadora. "Parece probable que un grupo de bancos compre activos del First Republic Bank y el Gobierno de Estados Unidos les proporcione algún tipo de garantía", aseguran desde XTB. Cabe destacar que la firma recibió 30.000 millones de dólares en depósitos de 11 grandes bancos para estabilizar sus situación hace un mes, pero no son asegurados, por tanto "la falla de First Republic Bank dificultaría el acceso a esos fondos". Y retirarlos en la actualidad tampoco es plausible, ya que podría desencadenar la quiebra definitiva del banco.

Si bien es la decisión más lógica, el rescate privado tampoco sería fácil de ejecutar. Para que se completase sin problemas para el First Republic Bank, los bancos deberían comprar sus activos a precios superiores a los del mercado, es decir, en detrimento del comprador. La entidad bancaria regional quiere vender unos préstamos de alta calidad por valor de 50.000-100.000 millones de dólares que, debido al fuerte aumentos de las tasas de interés, significarían una pérdida. De ahí que el banco intente vender estos activos a precios superiores a los del mercado, y por el momento, nadie estaría dispuesto a comprarlos sin obtener garantías del gobierno para el trato, según adelantó Político. "Sin embargo, no se puede descartar que un grupo de bancos de Estados Unidos realmente acepte comprar esos valores, ya que puede ser una decisión acertada desde el punto de vista comercial", justifican desde XTB.

El riesgo de quiebra persiste

La caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank todavía colea en relación a los depósitos. Si bien la gran banca estadounidense anunció buenos resultados trimestrales, perdieron una media del 2% de depósitos por esta crisis bancaria. En el caso del First Republic Bank, la caída fue del 41% durante los primeros tres meses del año hasta un total de 176.300 millones de dólares y alcanzó el nivel más bajo desde la segunda mitad de 2020. A esta fuga de depósitos hay que añadir los 30.000 millones de dólares en depósitos cedidos por los 11 grandes bancos del país. Por eso la cifra real de depósitos fugados asciende a cerca de 100.000 millones, alrededor del 57%.

Noticias relacionadas

Su medida de intentar vender activos por 50.000-100.000 millones de euros en valores a largo plazo, como las hipotecas, está alineada con la duración de sus activos y pasivos. Precisamente la incapacidad para inmunizar su cartera y cubrir el riesgo de la tasa de interés fue una de las principales razones de la quiebra del Silicon Valley Bank, ya que las pérdidas no realizadas en su cartera de bonos aumentaron tras el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. "A menos que First Republic Bank logre alinear mejor la duración entre activos y pasivos, el banco puede correr el riesgo de tener problemas si persiste la volatilidad de las tasas de interés", explican desde XTB.

Pero la venta de activos esconde otra razón: el pago de la deuda. La firma aumentó los préstamos enormemente durante los primeros tres meses del año y la deuda total se disparó hasta los 107.000 millones de dólares de los 16.800 millones registrados en el último trimestre de 2022. De ellos, 80.000 millones de dólares componen deuda a corto plazo, pasivos que deberá pagar dentro de los próximos 12 meses. Es decir, el miedo a una quiebra más pronto que tarde del banco aún se mantiene latente. El Tesoro de Estados Unidos no está dispuesto a participar en un rescate igual de costoso que el del Silicon Valley Bank y el Signature Bank cuando aseguró todos los depósitos independientemente de su tamaño, propietario o límite de seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Ahora solo queda saber el movimiento de la gran banca.