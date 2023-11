'El camino de las luciérnagas', de Mónica Rouanet: tensión con toques de humor

Mónica Rouanet (Alicante, 1970) cursó estudios de Filosofía y Letras, especialidad en Pedagogía, y completó su formación con Psicología. Inició su carrera literaria especializándose en 'thrillers' psicológicos, entendiendo por ellos relatos en los que prima el suspense, las sacudidas de terror, más los altibajos de tensión de las tramas policiales.

Aunque El camino de las luciérnagas fue su primera novela, las librerías no conocieron a la autora hasta 2015 con Donde las calles no tienen nombre. Pese a que su título recuerda a Where the Streets Have no Name, de U2, su trama está alejada de la canción, pues nos presenta a María González, detective aficionada que pretende resolver las muertes que se han ido sucediendo alrededor del círculo cercano a su madre, próximo a la burguesía que apoyaba el régimen de Franco sin reconocerlo públicamente.

Después vino, en 2019, Despiértame cuando acabe septiembre, donde continúa con un personaje femenino como protagonista y detective por accidente. En esta novela nos presenta a Amparo, una mujer viuda que se desplaza a Inglaterra para localizar a su hijo, del que ha dejado de tener noticias, para descubrir que su marido tal vez viva y se encuentre rodeado de una sangrienta trama.

En 2021, con No oigo a los niños jugar, nos mostró que sabía introducirse en las mentes de personajes con diferentes patologías encerrados en clínicas psiquiátricas, hasta tal punto que en ocasiones nos recordaba al Dennis Lehane de Shutter Island. Y al año siguiente vino Nada importante, donde el Madrid de los 90 es el testigo de una brutal agresión a una mujer que al final, pese a varios días en coma, logra sobrevivir, pero no recordará nada, ni siquiera a su agresor.

Buen oficio

Ahora ha publicado la que en realidad fue su primera novela, que había quedado inédita, El camino de las luciérnagas, a la que ha impregnado de su actual buen oficio y en la que es capaz de crear una atmósfera oscura con inesperados giros que mantienen en vilo al lector. La trama se desarrolla en dos tiempos separados por 37 años. En 1985 nos narra las vicisitudes de estudiantes de familias acomodadas en un colegio de curas. Los dos principales protagonistas son Atanasio y Anselmo. El primero es un muchacho larguirucho y retraído que se siente el blanco de todas las burlas de sus compañeros.

Rouanet sabe encajar el humor con soltura

Por su parte, Anselmo, Hans para los amigos, es un chico alto y atractivo, de ojos azules con aspecto de canalla, con una amplia sonrisa y que habla inglés con gran fluidez. Hans entra en la vida de Atanasio y de su familia, a la que es capaz de cautivar por completo. Esta amistad provoca que Atanasio deje su retraimiento y comience el coqueteo con el alcohol, el tabaco, las chicas y la vida disipada. Por su parte, Hans parece guardar un gran secreto que ni siquiera su amigo sabe cuál es. Otros personajes de esta época son los padres de Atanasio, las chicas Paula y Encarna y los sacerdotes Rogelio, Donato y Jesús, que es el que cuida de las luciérnagas en el jardín.

Esos son los recuerdos que conserva Atanasio de tres décadas atrás, pero en paralelo se desarrolla un accidente con tres muertos en 2022. Los cadáveres resultan ser el padre, la madre y el hermano de Hans, que reaparece en la vida de Atanasio. Un sujeto que sin pedir favores exige que se le hagan, que se agencia los éxitos de otros y sabe detectar los puntos débiles de los demás nada más verlos, a los que responsabilizará de sus fracasos, y emplea jerga de vendedor: "Ya sabes que confío en ti, no me falles". Es ahora cuando los lectores perciben que se encuentran ante un gran manipulador que posiblemente haya matado a su familia.

Además de la tensión que sabe imprimir a la trama y los secretos que parecen esconder los personajes, Rouanet sabe encajar el humor con soltura en su defensa de que el físico y el nombre de pila determinan la felicidad de una persona. Hasta tal punto que nos dice que el nombre marca el destino, por lo que estudiar el nombre y sus repercusiones sociales se convierte en un pasatiempo para los protagonistas y para la autora.