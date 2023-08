He venido a hablar de mi libro: Karin Smirnoff, autora de la nueva entrega de 'Millennium'

3 Se lee en minutos Karin Smirnoff



En la mayoría de ocasiones, las historias son más sencillas de lo que realmente aparentan. Cuando me preguntaron si quería continuar la serie Millennium, contesté directamente que sí. La situación fue como sigue: estábamos en una fiesta de verano y me senté con los editores. La primera pregunta fue directa: “¿Has leído la serie Millennium?” -Sí, claro -contesté-, todo el mundo lo ha hecho. “¿Te imaginas escribiendo la continuación?”.

Me llamo Karin Smirnoff y soy una escritora sueca. Fue a los 52 años cuando decidí que quería dedicarme a la escritura. Siempre había estado relacionada con ella por mi trabajo como periodista, pero quería ir más allá. En dos años escribí mi primera novela, que se convirtió en un gran éxito en mi país, pero no era una novela negra. Creo que uno de los miedos de los editores de Millennium a la hora de plantearme el proyecto era si no estaba interesada en el género del thriller.

Recuerdo pensar que la trilogía original de Stieg Larsson era algo diferente… La primera clave, claro, era Lisbeth Salander, un personaje con el que, al igual que miles de mujeres, conecté a un nivel muy profundo. No tuve que pensarme ni un segundo si aceptaba el ofrecimiento de perpetuar la saga, gracias al impacto que ella causó en mí.

Otro ingrediente fundamental de la serie es la violencia, los diferentes tipos de violencia que Stieg Larsson denunciaba en las novelas, un elemento que ya estaba muy presente en mi obra. Es una temática fascinante que intento comprender a través de la escritura. Disfruto planteando situaciones violentas, sacudiendo al lector y llevándole a pensar cómo desplegarían la dinámica ataque-defensa que crean estos momentos de violencia. Mi condición de mujer no me hace menos proclive a indagar en la violencia, al contrario, puede que la explore más a fondo y desde un ángulo distinto.

Para mí, escribir tiene un componente vengativo: busco escarbar en lo que les pasa a las personas expuestas a dicha violencia. La violencia que los hombres descargan sobre las mujeres me causa una enorme rabia, y sospecho que debes ser una mujer para entender realmente la profundidad de este conflicto. Sin embargo, en literatura, una mujer puede ser víctima, y también puede ser una persona vengativa y hacer aquello que la gente normal no puede hacer, como Beatrix Kiddo en Kill Bill, o Lisbeth Salander en Millennium.

Terreno personal

Para Las garras del águila, desde el primer momento entendí que necesitaba llevar la serie a un terreno personal y que, en buena medida, pasaba por no perder nunca de vista el dinamismo de la historia. Mi foco estaba puesto en los personajes, quería volver a ellos enseguida y tenerlos siempre en movimiento, incluyendo a Lisbeth y Mikael, a los cuales no veía estancados en discusiones sobre su pasado. Siempre hay un riesgo a la hora de cambiar un personaje solo por el hecho de poder hacerlo. Uno de los mayores retos a los que me enfrenté fue darle una vuelta de tuerca a Lisbeth Salander.

Me formulé preguntas como: ¿dónde radica su vulnerabilidad? ¿Cómo podría humanizarla sin comprometer su condición de heroína rebelde? Primero pensé en darle una hija, pero enseguida vi que lo de cambiar pañales no iba con ella. La solución fue dar vida a su sobrina Svala, un personaje que me permitía imprimir ese punto de evolución. Comparten muchas fortalezas, el sarcasmo… pero, al mismo tiempo, son muy diferentes. Estoy deseando que la conozcáis.

Noticias relacionadas

La novela os llevará, lectores, a la región más al norte de Suecia, Norbotten. Es la región de mi niñez, donde crecimos Stieg y yo. Me sale natural escribir sobre estas tierras, un lugar donde la vida no te lo pone nada fácil, con tanta nieve y oscuridad, y el clima siempre en tu contra… Una tierra de escritores, por cierto. Pero por todas esas dificultades, creo que la gente de aquí es especialmente interesante. La novela contiene cierta crítica sobre lo que está ocurriendo en esta región.

Una historia muy antigua sobre la explotación de los recursos del norte para llevar los beneficios al sur del país, y que se está produciendo hoy en día. Volvemos, pues, a hablar de violencia, ¿no creéis?