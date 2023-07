He venido a hablar de mi libro: Pedro Torrijos

El escritor Pedro Torrijos, autor de ’La tormenta de cristal’ / Lupe de la Vallina

Lo que van a leer es cierto, y es la primera vez que lo cuento en público: hace trece años algo se rompió en mi cerebro. Aún no sé si se puede arreglar.

Pero no crean que esta es la historia lacrimógena de un pobre hombre que se volvió loco por culpa de la sociedad o algo así, no; hace trece años yo era un tipo bastante gilipollas. Era engreído, vanidoso y estaba lleno de delirios de grandeza. Me creía una suerte de héroe. Me creía especial. Me creía invulnerable.

Hasta que me equivoqué.

Una noche de hace trece años, descubrí que había cometido un error. No era un error trivial, era un error muy grave, potencialmente catastrófico. Repasé y repasé y repasé durante días y noches enteras y no encontré solución. Consulté con decenas de expertos, y todos me dijeron que no había tal error, que no me preocupase, que solo estaba en mi cerebro.

Pero no les creí porque, efectivamente, estaba en mi cerebro. Algo se había roto en mi cerebro.

“Antes o después vas a tener que contar tu historia” me dijo el psicólogo cuando le conté todo. “No sé cuándo. No sé si estaré preparado alguna vez”.

Tras cinco años de terapia y farmacología, la herida comenzó a cerrarse. Creo que fue entonces cuando empecé a ser un poco menos gilipollas. Quiero creer que sí.

Entonces apareció una historia. Era la historia de un rascacielos en Manhattan; era la historia de un ingeniero que cometió un error grave. Potencialmente catastrófico. Era una historia tan buena, tan intrincada y tan heroica que no parecía real, pero lo era. Sin embargo, todo eso apenas significaba nada porque lo más escalofriante es que esa historia real resonaba dentro de mí como una campana en medio del desierto. Esa historia era mi historia. (“Antes o después vas a tener que contar tu historia”).

En esa época mi trabajo había cambiado y yo ya me dedicaba a contar historias, que es lo que siempre he querido hacer, así que conté la historia del rascacielos. La conté una vez, y una segunda vez y una tercera vez. Pero eran versiones superficiales de mil palabras, divulgación, datos. Y a mí me parecía suficiente. (“No sé si estaré preparado alguna vez”).

Con la pandemia, la herida de mi cerebro, que creía cerrada, volvió a abrirse. Era otra herida pero, a la vez, era la misma. Y volvió a abrirse unos meses después, otra herida distinta pero la misma.

Hace año y medio yo no era la misma persona que hace trece años. Ya había publicado un libro y las editoriales querían que publicase más. Me pidieron que escribiese otro, otro libro de divulgación, de datos, pero yo quería contar todo lo que había en la historia del rascacielos. Quería colocar todo lo que había en mi historia en los huecos que la realidad había dejado sin rellenar, así que le pedí a otra editorial que me dejasen contar esa historia que son todas las historias, reales e imaginadas, que se produjeron en el Nueva York de 1977 y en mi casa de Villaverde en 2010. Las historias de alguien bastante gilipollas, engreído, vanidoso y con delirios de grandeza, que se cree invulnerable, hasta que se equivoca.

Y la conté.

La tormenta de cristal es la historia real de la crisis del Citicorp Center, uno de los rascacielos más altos de Manhattan, que se construyó cometiendo un grave error de cálculo. Pero, en los huecos que deja lo que de verdad sucedió allí, también es una historia sobre cuál es nuestro lugar en los engranajes que mueven el mundo. Sobre atreverse a hacer lo que creemos que nunca nos atreveríamos a hacer. Sobre amar (y odiar) lo que somos. Pero, especialmente, es una historia sobre cómo, a veces, reconocer nuestros peores errores es la única manera de salvar el mundo.

No sé si esta novela arreglará la herida que se abrió en mi cerebro hace trece años, no sé si esta novela servirá para expiar el monstruo terrible y feroz con el que he combatido durante tanto tiempo. Pero sé que ya estoy preparado para contarla.