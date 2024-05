Esta es la norma que ha tenido que aclarar Roberto Leal en 'Pasapalabra': pocos la conocen

En el nuevo comienzo de Pasapalabra tras la reciente victoria de Óscar, quien se llevó uno de los botes más altos en la historia del programa, Manu había avanzado con precaución, pero con ganas. Tras el fallo que le llevó a consolidar su puesto al tener que pasar el apuro de la Silla Azul, ha marcado su trayectoria con mucha energía y finalmente ha salido muy airoso.

Una vez que ya habían dado la bienvenida a Vicky, llegaba el momento del juego. Como todos los concursantes, es el fruto de la experiencia el que los hace triunfar en 'Pasapalabra'. Estos dos nuevos concursantes llevan pocos programas, pero a pesar de ello, ya han estado a punto de cantar 'El Rosco'.

La inexperiencia de los concursantes

Ambos concursantes estaban haciendo un programa ejemplar. Superaban todas las pruebas y parecían tenerlo todo bajo control. Durante una de las pruebas, concretamente en la de 'Palabras Cruzadas', la concursante parecía tenerlo todo bajo control, sin embargo, la inexperiencia hizo que cometiera un error que fastidió el tiempo que tenía para 'El Rosco'.

Vicky iba a resolver el panel al completo, pero esperó hasta que Roberto Leal acabara de leer por completo el enunciado para ella contestar. Con esto consiguió que la respuesta no entrara dentro del tiempo de la prueba y no pudo conseguir más puntos para 'El Rosco'.

Al pasar esto, fue el propio presentador, el que quiso aclararle a la concursante el fallo que había cometido para que no volviera a hacerlo, "En la segunda vuelta, no hace falta que la lea entera, me podéis parar", confesó Leal.

Si la concursante lo hubiera sabido de antes, hubiera tenido la posibilidad, de contar con más tiempo en la prueba final del concurso.