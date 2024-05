Esta es la enorme cantidad que tiene que pagar Óscar por ganar el bote de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' ya tiene nuevo ganador de 'El Bote': Óscar Díaz se ha llevado un premio de 1.816.000 euros. Más de un año después de la legendaria pelea entre Orestes y Rafa que se saldó con la victoria del sevillano, el exitoso concurso de Antena 3 ha vuelto a tener una pareja de contrincantes longeva que se ha despedido con la victoria de Óscar ante Moisés este miércoles, 15 de mayo.

Para celebrarlo, la cadena de Atresmedia ha ofrecido una programación especial que ha puesto patas arriba su parrilla. Así, en el horario habitual del concurso a las 20:00 horas, se ha emitido un programa especial para conocer mejor a los dos concursantes, tras 154 duelos en los que Moisés se ha hecho con 63 victorias y Óscar, con 57, y han quedado en empate en 34 ocasiones. La velada ha tenido su siguiente cita a las 21:45 horas, ya que ambos acudieron a 'El Hormiguero' para contar cómo ha sido su paso por el concurso que presenta Roberto Leal, pero sin desvelar en el programa de Pablo Motos quién se ha llevado el premio, que se ha terminado entregando cerca de la medianoche.

La cantidad que se lleva Hacienda del bote de Óscar en 'Pasalabra'

Pero, ahora que estamos en plena campaña de la Renta, ¿qué pasaría si Moisés ganase el bote?, ¿cuánto dinero se llevaría Hacienda? Según aclaran los expertos en el tema, "la empresa que entrega el premio ingresará a cuenta del premiado esa retención del 19% en la Agencia Tributaria". Esto significa que el ganador de dos millones de euros en un concurso televisivo tendría que pagar a Hacienda un 19% de impuestos, es decir, 400.000 euros".

La respuesta de Óscar al saber la cantidad que le quita Hacienda

Tras ganar el concurso, el premiado ha sido preguntado por qué le parece que Hacienda le quite 400.000 euros del premio. El concursante ha tenido la respuesta clara: "A mí me parece justo. Lo que me parece justo es que una persona que cobrara lo mismo que he ganado yo por su trabajo, pagara más que yo. Lo mío no ha sido un trabajo, si es cierto que es una categoría un poco especial porque es, bueno, ya sabes, la casillita de rifas con cursos, pero te da un poco de patata con carácter publicitario, pero bueno, es lo que está establecido y yo creo que la base de una sociedad justa es que los impuestos se repartan con justicia. Entonces, no me duele en absoluto".