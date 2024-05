Las Pombo aparecen en 'Supervivientes': "Van a decirte que no quieren ser tus amigas"

En la emocionante última entrega de 'Supervivientes 2024', la lucha por la supervivencia se intensificó entre tres destacados participantes: Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Miri Pérez-Cabrero. Tras dos meses llenos de controversias, discusiones y momentos memorables, uno de estos influyentes concursantes tuvo que abandonar el reality y despedirse definitivamente de Honduras.

El regreso y el fin de Laura Matamoros

Laura Matamoros, hija del conocido Kiko Matamoros, hizo su esperado regreso a los Cayos Cochinos tras recuperarse de una lesión en la espalda, resultado de un accidente mientras recogía leña. Jorge Javier Vázquez, el presentador, le informó sobre los alentadores resultados médicos: había reaccionado positivamente al tratamiento, y aunque los médicos aprobaban su permanencia en el juego, se le recomendó abstenerse de realizar actividades físicas exigentes hasta asegurar su total recuperación.

Sin embargo, y a pesar de su alegría por reincorporarse a la convivencia y su ilusión por poder continuar en el reality, Laura era la expulsada tras una votación con los porcentajes ajustadísimos. En primer lugar, la salvada era Miri, dejando la decisión de la audiencia en dos de los grandes protagonistas de la edición, la influencer y Kiko Jiménez.

La última discusión de Laura Matamoros antes de ser la expulsada

Después de que Kiko Jiménez asegurase delante de todos que había visto "besarse" a Marieta y Gorka, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Marieta por si esto era verdad, pero Laura Matamoros interrumpía para decir algo y esto no le gustaba nada a su compañera: "No interrumpas todo lo que me digan, estás obsesionada conmigo. Perdona Jorge, que hay gente aquí que no tiene educación".

La situación desembocó en una ardua discusión, en la que Matamoros le decía a su compañera que, "Educación tengo bastante y valores más que tú, a ti se te ha oído chillar de República Dominicana a España, pero a mí de dolor y a ti por f*", algo que cabreaba a su compañera.

'Las Pombo' aparecen en el reality de Telecinco

"No hables de lo que hace la gente fuera de aquí, a ver si tus amigas las pijas, las Pombo y todas estas, van a decirte que no quieren ser tus amigas, por los comentarios denigrantes que tienes para las otras mujeres, así que cállate un ratito ya", le contestaba Marieta.