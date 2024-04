Verónica Forqué, Patricia Conde, y ahora Tamara: las redes defienden la importancia de abandonar 'Masterchef' por la salud mental

Abandonar un programa de televisión para cuidar de la salud mental de uno mismo, es algo que hemos podido vivir a lo largo de los años, en formatos como 'Supervivientes', 'Gran Hermano' o 'Masterchef'. Y es que, si ya se trata de una experiencia complicada y sacrificada para las celebrities que se ponen en manos de este tipo de formatos, para personas anónimas que no están acostumbradas a las cámaras, platós y focos, todavía más.

Este último programa culinario, se ha visto envuelto en varias polémicas con algunos de sus concursantes y las experiencias que han vivido en él. Un claro ejemplo es el de la actriz Verónica Forqué, cuya permanencia y actitud en el concurso se vió algo forzada por la audiencia, dejando entrever que no se encontraba bien; o el caso de Patricia Conde, quien tras su salida del formato dejó claro que no todo lo que se ve es verdad, y que su salud mental se vio afectada por el formato.

No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente.



Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos. pic.twitter.com/dxuFNEcBfh — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 25, 2024

"Me despido voluntariamente porque no me siento a gusto"

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Tamara, concursante de 'Masterchef 12', que ya amenazaba con abandonar hace tan solo un episodio: "No me dedicaría a la cocina ni loca. Ni loca montaría un restaurante, porque es un trabajo muy duro y son muchísimas horas. Yo tengo un marido, un hijo y una vida que vale muchísimo más que dejarme la vida en un restaurante. Estoy mejor fuera que dentro. Me considero una mujer superafortunada. No me gusta rodearme de cerdos, ¡y no sé qué hago aquí aguantando tonterías!", espetaba la rusa en el cuarto programa.

Con la llegada de la quinta -y doble esta semana- emisión del reality culinario, Tamara hacía un comunicado delante de los jueces y sus compañeros, dejando claro que tomaba la decisión porque "no me siento a gusto", señalaba. Una noticia que pillaba por sorpresa a todos los presentes, especialmente a Jordi Cruz: "Es cierto que hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero constantemente siento que hay momentos en los que me siento más y otros, en los que menos cómoda. Mis compañeros, muchos, se lo merecen más y no me veo en la final, así que me voy", añadía la aspirante.

"Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto"



Tamara abandona las cocinas de #MasterChef y se despide de las cocinas. https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Iyw6A0C0vJ — MasterChef (@MasterChef_es) April 24, 2024

"Es absolutamente intolerable"

"Me despido voluntariamente porque no me siento a gusto. No estoy dando todo lo que me gustaría, y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión. Entiendo que es un programa, todos tomamos una decisión y esta es la mía", terminó explicando antes de su abandono. Ante esta inminente decisión, era Jordi Cruz quien tomaba la palabra, para asegurar (visiblemente enfadado) que "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Solo te diría: 'Muy bien. Chao'", criticó antes de pedirle el delantal e invitarle a que saliese por la puerta.

Las redes sociales no han dudado en mostrar su apoyo a la rusa, dejando claro que "es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia", señalaba un usuario. Otro internauta incidía en que "esto es una muestra más de lo que es MasterChef una loa capitalista y el mayor representante es Jordi Cruz. Siempre se ofende por cualquier ofensa a su trabajo. Ya pasó con Veronica Forqué, con Patricia Conde y donde más se nota es en anónimos", era otro de los comentarios.