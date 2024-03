Wyoming aparece "encapuchado" para denunciar el bulo de Miguel Ángel Rodríguez: "¿Estamos locos?"

El Gran Wyoming arrancó este miércoles 'El Intermedio' de una forma muy distinta a la habitual. El presentador apareció en pantalla con una sudadera para ironizar con el bulo de los "periodistas encapuchados" que intentaron asaltar la casa de Isabel Díaz Ayuso.

En el previo del programa, Wyoming apareció con la capucha puesta para denunciar este nuevo escándalo: "Una de las noticias que más nos han sorprendido hoy ha sido aquella que dice que periodistas encapuchados de 'eldiario.es' han intentado entrar en la casa de Isabel Díaz Ayuso".

"¿Pero a quién se le ocurre semejante tontería? ¿Periodistas encapuchados? ¿Estamos todos locos o qué?", se preguntó el presentador del programa de laSexta sobre el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso que hace unos días amenzaba con "triturar" el medio dirigido por Ignacio Escolar.

"¿Y si iban encapuchados cómo saben que eran periodistas y no bilduetarras venezolanos pederastas camuflados? Por favor, seamos fieles a nuestras tradiciones, yo me quedo con esa versión", ironizó más adelante para, seguidamente, arremeter contra la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Lo sucedido no es nada muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Miguel Ángel Rodríguez. La diferencia es que esta vez se le ha visto el pastel".

"Después de tantos años dedicándome al análisis político, ya puedo decir que lo he visto todo. Bueno, todo no. Solo me falta ver a Miguel Ángel Rodríguez pidiendo disculpas por algo", dejó caer Wyoming.