La emotiva despedida de Fer con Cristina, azafata de Pasapalabra: "No puede ser"

Después de batirse en tensos duelos con su contrincante Moisés, Fer abandonaba ayer Pasapalabra tras su participación en 84 programas. La Silla Azul le jugó una mala pasada y se vio obligado a perder su plaza tras cuatro meses luchando por completar El Rosco y conseguir el ansiado bote.

Fue hace tan solo dos programas cuando Moisés se quedaba peligrosamente cerca de completar El Rosco y Fer se escapaba victoriosamente de la Silla Azul, la misma que le ha ocasionado abandonar el programa esta vez.

Cristina, atónita por la expulsión de Fer

Pero ya lo decía Fer: "No estoy triste, porque todo en la vida es finito, se acaba". Sin embargo, el gallego admitía que no había pensando mucho en este momento, por lo que no sabía bien qué decir.

Fue Cristina, la azafata del programa, la que parecía no creerse la expulsión del concursante. La azafata se dirigía a Fernando, contrincante de Fer, por pura inercia y dejaba escapar un "no me lo puedo creer" cuando Fer le confesó que debía darle la antorcha a él. No era un secreto la buena relación que mantenían dentro del programa, donde destacaban las bromas y la ironía entre ambos.

🗣️ Fer a Cristina: “Nos estamos haciendo amigos, lo cual no me gusta”. 🤪 https://t.co/c8W0Tr5kFz — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 28 de junio de 2023

Antes de marcharse, Roberto Leal le agradecía a Fer su desparpajo, alegría e inteligencia, asegurándole que le había hecho el programa muy fácil. Presentador y exconcursante se fundían en un cálido abrazo y Fer aprovechaba para desearle la mayor de las suertes a su compañero Moisés, pidiéndole como "favor personal" que se llevase el bote.