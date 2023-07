Jorge Javier Vázquez y David Valldeperas en ’Sálvame’ / Telecinco

2 Se lee en minutos P. T.



'Sálvame' llegó a su fin, pero sus colaboradores se mantienen unidos a día de hoy en su vida privada, y así lo demuestran en sus redes sociales. Todos menos uno, cuya ausencia mantiene preocupados a algunos de sus amigos y compañeros de trabajo. Jorge Javier Vázquez se mantiene alejado del foco mediático desde hace semanas, y su ausencia durante la última emisión de 'Sálvame' ha dado de lo que hablar. Además, el presentador tampoco ha acudido a la reunión sin cámaras del equipo de La Fábrica de la Tele unos días después de la despedida.

Jorge Javier Vázquez se encuentra alejado de la televisión por prescripción médica debido a problemas de salud, dejaba entrever el propio presentador en un comunicado emitido a través de su perfil de Instagram: "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero" comenzaba señalando en su publicación, para después añadir "hasta siempre. Hasta cuando pueda" a modo de despedida.

"Puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas"

Los rumores apuntaban a problemas de ansiedad e incluso al aneurisma congénito que le provocó un ictus en 2019, aunque el presentador no haya dado ningún detalle acerca de su estado de salud. Sin embargo, ha sido el director del formato, David Valldeperas quien se ha pronunciado en una entrevista para 'El Món' de RAC1 sobre la ausencia de Jorge Javier Vázquez durante la última emisión del programa: "Creo que el final del programa le afectó y nos afectó a todos. Era algo que no esperábamos, habíamos solo escuchado hablar. Fue un golpe para todos" comienza señalando para después asegurar que el presentador "está haciendo su proceso, pasando por todo este trayecto" después de unos meses de lo más ajetreados.

Noticias relacionadas

Amigo y compañero del presentador, David Valldeperas confirma que "está haciendo su trayecto. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso". A pesar de no desvelar el motivo en concreto de su ausencial, el ex-director ha desvelado que no fue hasta la mañana del último día de programa cuando supieron que no asistiría, habiendo creado dos posibles discursos finales: "Estuvimos intentando hasta la misma mañana del 23. Había posibilidades de sí y no, queríamos ver si podríamos arrastrarlo" señala Valldeperas.

Sin embargo, para el entrevistado el final de Sálvame lo tiene que oficiar una única persona, y es Jorge Javier Vázquez: "un final sin Jorge es como que no está escrito. Para que acabe definitivamente tiene que cerrar él el chiringuito" confiesa el director. Sea como sea, está claro que el estado de salud de Jorge Javier Vázquez mantiene preocupados a sus compañeros y amigos, con quien no le hemos visto juntarse durante el emotivo reencuentro de 'Sálvame'.