El reencuentro de 'Sálvame': detrás de cámaras y marcado por la ausencia de Jorge Javier Vázquez

Tras la emisión de su último programa hace apenas unos días, 'Sálvame' y sus colaboradores han organizado un reencuentro de lo más emotivo entre algunos colaboradores y miembros del equipo. Tal y como prometieron en la despedida del formato, 'Sálvame' todavía no ha terminado, pues son ocho los colaboradores que se trasladan a Netflix España para preparar un proyecto que mucho tiene que ver con el antiguo 'Sálvame'. Por su parte, algunos de los colaboradores restantes han fichado con otras productoras y ya tienen proyectos profesionales en mente, aunque distanciados de Mediaset.

Ha sido Laura Fa, mitad de 'Las Mamarazzis', quien ha publicado una instantánea en su perfil de Instagram que resume a la perfección el reencuentro que han organizado algunos miembros de 'Sálvame'. Demostrando que el fin de esta era les ha unido aún más, el equipo de La Fábrica de la Tele posa sonriente en un local de la capital madrileña, el restaurante Torcuato ubicado en pleno centro.

Titulada "Tardeando en Madrid" y acompañada de un emoticono de dos jarras de cerveza, una fotografía con colaboradores como Belén Esteban, Miguel Frigenti, Carmen Borrego, Terelu Campos, Alonso Caparrós, Carlota Corredera, Lydia Lozano u Omar Sánchez, entre otros rostros no tan conocidos del formato. No ha sido la única instantánea que los colaboradores han compartido, pues en sus Instagram stories Miguel Frigenti publicaba otra fotografía en la que también aparecen Gema López y Víctor Sandoval, acompañada de una frase: "Lo que 'Sálvame' unió que no lo separe nadie", dejando claro que su amistad va mucho más allá de la televisión.

David Valldeperas: "Un final sin Jorge no está escrito"

Ha sido el director del formato, David Valldeperas quien se ha pronunciado en una entrevista para RAC1 sobre la ausencia de Jorge Javier Vázquez durante la última emisión del programa: "Creo que el final del programa le afectó y nos afectó a todos. Era algo que no esperábamos, habíamos solo escuchado hablar. Fue un golpe para todos" comienza señalando para después asegurar que el presentador "está haciendo su proceso, pasando por todo este trayecto" después de unos meses de lo más ajetreados.

Sin embargo, para Valldeperas el final de Sálvame lo tiene que oficiar una única persona, y es Jorge Javier Vázquez: "un final sin Jorge es como que no está escrito. Para que acabe definitivamente tiene que cerrar él" confiesa el director. Sea como sea, está claro que el estado de salud de Jorge Javier Vázquez mantiene preocupados a sus compañeros y amigos, con quien no le hemos visto juntarse durante el emotivo reencuentro de 'Sálvame'.