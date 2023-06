Lara Álvarez lanza una indirecta a 'Supervivientes' en el estreno de 'Me Resbala'

Lara Álvarez se estrena como presentadora en ’Me Resbala’ / Telecinco

2 Se lee en minutos P. T.



Lara Álvarez debuta como presentadora en el estreno de 'Me Resbala' de la mano de colaboradores como Lorena Castell, Edu Soto, Santiago Segura o Paz Padilla. Colocada bajo el punto de mira desde hace unas semanas tras su retirada de 'Supervivientes 2023', la presentadora ha sido objeto de críticas y debates que cuestionaban la decisión de Lara Álvarez de dejar a un lado su trayectoria en el reality de Honduras y enfrentarse a nuevos proyectos profesionales.

El talento de Lara Álvarez como conductora es innegable, y así se ha visto reflejado en el estreno del nuevo formato de Telecinco, 'Me Resbala', que trae de vuelta un formato en el que reina la comedia gracias a algunos de los mejores humoristas de nuestro país. De aquí en adelante, todos los martes a las 22:00 Lara Álvarez arrancará con un nuevo programa de 'Me Resbala', y en la primera emisión, ha querido lanzar un guiño a la que ha sido su casa durante más de ocho años con un piratesco estilismo inspirado en aquellos que llevó en 'Supervivientes'.

Lara Álvarez sacaba su lado más cómico y comenzaba el programa saludando al público con un "¡Muy buenas noches 'Supervivientes!", para después comentar en tono irónico esta indirecta al reality: "A ver, vale que voy vestida de 'Supervivientes', esto está claro. Vale que esto no es 'Supervivientes' porque aquí huele bien y ahora mismo hay un señor que está escodiendo el bocata en el público, así que no, no puede ser este el inicio del programa, esto hay que hacerlo bien, muy buenas noches y bienvenidos a 'Me resbala", comenzaba Lara Álvarez en su debut en 'Me Resbala'.

Lara Álvarez se enfrenta a sus haters: "Lara bien, Lara mal"

Noticias relacionadas

Un inesperado pistoletazo de salida en el que Lara Álvarez se mostró contundente, llegando incluso a mostrar algunos de los mensajes recibidos tras su confirmación como presentadora de este nuevo formato: "Oye, ¡qué buena acogida la noticia! ¡Cuánto apoyo recibido de todos vosotros! De hecho, dejadme que comparta con todos vosotros un poquito del cariño" señalaba antes de coger un teléfono móvil desde el cual leería algunos de los comentarios.

"A Lara Álvarez la veo muy sosa para este formato", "Lara solo me gusta en 'Supervivientes", "Lara, es muy maja, muy guapa, muy buena profesional, pero graciosa no es" fueron algunas de las frases que la asturiana quiso compartir con la audiencia, dejando claro que no tiene miedo ante este nuevo reto y confiesa que "después de leer todos estos mensajes lo que me pregunto es: 'Lara bien, Lara mal" en un intento de demostrar lo invasivas que pueden llegar a ser las redes sociales.