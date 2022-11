La fuga de Javi provoca que Villa Playa tenga que ser evacuada

¿Qué ha hecho Claudia para que su novio salga corriendo en su búsqueda?

El motivo por el que se tuvo que evacuar la villa de las chicas en La isla de las Tentaciones. / TELECINCO

Villa Paraíso se enfrentaba a una nueva hoguera: los chicos tenían que ver las nuevas imágenes que sus parejas habían protagonizado junto a los solteros en Villa Playa, y el más nervioso fue sin duda Javi. Sandra Barneda le llegó a preguntar acerca de su estado de ánimo, mucho más decaído de lo normal: "se me está haciendo muy cuesta arriba esto. La veo en los vídeos y solo quiero atravesar la pantalla para abrazarla".

La Isla de las Tentaciones, en ese momento, nos regaló uno de los mejores momentos de la edición: tras confirmar que no estaba disfrutando de la experiencia, Javi tuvo que ver cómo Claudia hablaba acerca de su relación: "necesitaba separarme de él. No se está abriendo, no está conociendo a las chicas, está como un mueble más. Me agota la sitaución, me va a perder". Si bien él hizo autocrítica y prometió ser "menos mueble", la hoguera continuó.

En ese instante, Claudia y Álvaro se pasaron un hielo con la boca, algo que provocó el enfado de Javi: "¿es en la boca?". Mario se atrevió a confirmarlo y Javi, tras un primer momento para pensar, pidió a Sandra: "quiero verla, después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, no la reconozco". No era posible, por lo que abandonó la hoguera corriendo y gritando el nombre de Claudia en dirección a Villa Playa. Esta es la razón por la que el equipo del programa pidió a las concursantes: "¡todo el mundo a sus habitaciones!".

