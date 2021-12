Arturo Valls, sobre 'Sin Novedad': "Esa cosa de hacer algo diferente siempre me atrae"

El actor Arturo Valls posa durante la presentación de las nuevas series de HBO Max dentro de la 69 Edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el pasado mes de septiembre. / EFE/Juan Herrero

Arturo Valls también desembarca en HBO Max. El actor y presentador es uno de los protagonista de 'Sin novedad', la nueva comedia de la plataforma de entretenimiento, que se estrenará este próximo domingo 19 de diciembre. La serie sigue a dos policías en una vigilancia nocturna, dos inspectoras que coordinan la operación desde la centralita de la comisaría y un par de delincuentes, todos ellos esperando a "pasar a la acción".

Sin embargo, cuando en realidad no sucede nada, empiezan a rellenar los silencios con anécdotas e historias sobre su intimidad para terminar exponiendo por el camino sus rarezas, secretos y verdaderas personalidades. Esta aburrida guardia nocturna se convertirá inesperadamente en el caso más importante de sus vidas. YOTELE habla con Arturo Valls sobre 'Sin Novedad', entre otros muchos asuntos como 'Dos años y un día' (Atresplayer Premium) y 'Mask Singer' (Antena 3).

¿Qué se siente al estrenar proyecto en una plataforma como la de HBO Max?

Ya escucharte decir HBO me da gustito porque he sido muy fan de la plataforma y de las series que tenían siempre. Era el sitio de las ficciones de calidad. De repente, verte ahí estrenando una serie después de tantos años me hace ilusión.

¿Qué vamos a ver a partir de este próximo domingo en ‘Sin Novedad’, tu primera serie en 'HBO Max'?

‘Sin novedad’ es una serie que, de partida, me pareció muy original en cuanto a formato. Tiene muy buen empaque, una buena factura y un formato diferente en el que vamos a ver lo que hacen tres parejas diferentes sobre el mismo escenario durante sus tiempos de espera antes de que ocurra la acción. Es decir, esas conversaciones más costumbristas y cotidianas que no se ven en una película de acción.

Entonces, se puede decir que ‘Sin novedad’ tiene mucha novedad porque nunca la acción había estado antes en las esperas.

Sí, claro. En ese sentido es muy nuevo. No pasa nada hasta que pasa. De repente, vemos las conversaciones que tendrán, por ejemplo, dos policías haciendo guardia. Se verá sus relaciones personales, su amistad y cómo la ponen en cuestión. Es curioso. Esa cosa de hacer algo diferente siempre me atrae.

Además, tienes como compañeros a Carlos Areces, Pilar Castro, Adriana Torrebejano, Toni Acosta y Omar Banana

Elenco de lujo. Las de Carlos sí porque las rodé con él, pero las del resto no las había visto hasta que fue la premier. Fue una sorpresa muy grande. Normalmente, en un rodaje, de alguna manera, siempre acabas coincidiendo con los compañeros de reparto. En este caso, nos vimos en el estreno. En la serie, mi personaje tiene una relación con el personaje de Adriana y lo hicimos de una manera muy real. No nos coincidimos en ningún momento.

‘Sin novedad’ tiene capítulos de una duración que no sobrepasa los 25-30 minutos, lejos de lo acostumbrado que estamos en España. ¿Eso favorece o perjudica a una comedia como esta?

Yo creo que favorece y es una buena decisión para la comedia porque lo que no funcionaba eran esos capítulos de comedia alargados, en los que se estiraban las tramas y había mucho relleno porque convenía a las televisiones en abierto. Ahora con las plataformas, se entiende que lo que más le conviene a las sit-coms como esta son estas duraciones. El consumo es más rápido. A lo mejor, en un largometraje, requiere que desarrolles más personajes y más tramas, pero en este caso, funciona muy bien así.

La serie está dirigida por Rodrigo Sopeña, un gran profesional de la comedia. Ha sido guionistas y director de muchos formatos como ‘El club de la comedia’, ‘Me resbala’ o ‘José Mota presenta’. Me imagino que contar con él también es un plus, ¿no?

Absolutamente. Es una delicia. Yo ya había coincidido con él y es un fenómeno porque domina muchísimo los tiempos de la comedia, las pausas, los tonos… Lo que sabe de comedia y cine es una barbaridad. Es un tío muy inteligente.

Además de ‘Sin Novedad’, también estás preparando ‘Dos años y un día’ para Atresplayer Premium. ¿Cómo has llevado su rodaje?

La verdad que muy bien. Acabamos la grabación el pasado viernes después de casi dos meses y han pasado volando por la emoción. En mi caso, es la primera serie que produzco junto a Estela Films y LaCoProductora. Tiene unos guiones fantásticos de Miguel Esteban y Raúl Navarro, que también dirige junto a Ernesto Sevilla, con el que me reencontré de nuevo tras el rodaje de ‘Camera Café’. Ha sido un disfrute. Son proyectos en los que uno se va a trabajar silbando como los enanitos de Blancanieves.

Por otro lado, ‘Dos años y un día’ es un tipo de comedia que a mí me apetecía explorar. Juega más al guión y a las situaciones que no tanto al chiste. Además, es una situación nueva: una sit-com carcelaria. Algo que es también bastante novedoso, la verdad.

Además de todos los proyectos que has tenido, en este 2021 que está acabando cerraste una importante etapa de más de 10 años al frente de ‘Ahora Caigo’. ¿Echas de menos el concurso?

Pues alguna tarde sí, no te voy a engañar (Risas). Aquello era un parque. Era como salir al recreo. Es verdad que yo consideré que había terminado una etapa de más de 10 años y me apetecía mucho cambiar el registro y hacer más ficción, aunque nunca le digo que al entretenimiento. Fue bastante dura la decisión. Cada vez que me miraba la pobre Palmira cuando se enteró, me decía ‘Ay, no, por favor’. He dejado huérfanos a un montón de abuelitos, pero todos han sido muy comprensibles. Tanto Gestmusic y Atresmedia comprendieron que era una etapa que terminaba. Lo único que pensaba es que iba a descansar algo, pero no hay manera (risas) No he parado, pero todo es por proyectos muy apetecibles.

A nivel profesional, ¿qué cosas te esperan para el 2022?

Hay cositas de ficción, un programa de entretenimiento que estamos cerrando y que puede molar mucho, la tercera temporada de ‘Mask Singer’ está ahí también y espero también que segundas temporadas de ‘Sin novedad’ y ‘Dos años y un día’. Espero que todo vaya bien y podamos renovar. El 2022 también se presenta movidito.

Esta semana hemos conocido que José Mota no estará en la tercera edición de ‘Mask Singer’. ¿Cómo reaccionaste a la noticia?

No tenía ni idea. Primera noticia. Pero bueno, veremos a ver quién ocupa ese asiento.

En estas dos temporadas de ‘Mask Singer’, habéis sorprendido a muchísima gente teniendo a gente como Toni Cantó, Bertín Osborne, Terelu Campos o Latoya Jackson debajo de las máscaras. ¿A quién os falta por ocultar en la próxima edición?

Pues no lo sé. Esa es la clave del programa: que siga sorprendiendo. La verdad es que, programa tras programa, no daba crédito con las estrellas internacionales, y algunas nacionales. Había algunos que podrían parecer nombre menos importante y tal pero a mí, de repente, me flipaba tener a gente como Josep Pedrerol o Paloma San Basilio. Es que han pasado gente tremenda. Ha sido un casting increíble. De cara al futuro, molaría personajes más bizarros como un Pequeño Nicolás o El Dioni.

Para acabar. Para ti, ¿qué es algo más sin novedad por Navidad? ¿Una cena de Nochebuena con la suegra o un chiste malo en dicha cena?

En mi caso, en un chiste malo no hay novedad porque es mi sello. Y luego, procuro que siempre haya novedad con la suegra aunque sean cenas que se repitan por costumbre. Siempre intentamos meter un villancico nuevo o sorprendernos con un regalo nuevo. Me gusta que siempre haya novedad.

