'Call of Duty: Modern Warfare 3' presenta sus credenciales a los jugadores de PC

Activision ha presentado a los usuarios de PC su propuesta de juego para 'Call of Duty: Modern Warfare III' con materiales específicos recogidos de la versión para ordenador. La muestra deja entrever que el editor ha puesto mucho interés en proporcionar la mejor tasa de características únicas a estas plataformas. Atendiendo al relato oficial de la casa de software propiedad de Microsoft, la próxima entrega de la franquicia de disparos en primera persona se estrenará con soporte nativo para resoluciones de hasta 4K y monitores con formato ultrawide. También promete más de 500 opciones de personalización centradas en aspectos como la calidad visual del título, el sistema de audio, funciones de accesibilidad y otras áreas.

En su debut, ‘Call of Duty: Modern Warfare III’ se beneficiará de soporte nativo para las tecnologías DLSS 3 y Reflex de Nvidia. Con esto, sus creadores esperan entregar una gran cantidad de fotogramas por segundo, al tiempo que reducen la latencia de los comandos ejecutados por cada jugador. La lista de funciones exclusivas también incluye el anticheat (anti-trampas) Ricochet, conocido por identificar (de forma poco efectiva) a los tramposos y reducir sus posibilidades. Aunque la tecnología está presente en la fase Beta del juego, ha demostrado ser poco eficiente cerrando vías en la gran mayoría de sus partidas, ya que se están utilizando trucos, que incluyen wallhacks y aimbots, los cuales permiten conocer la ubicación de otros jugadores y eliminarlos rápidamente.

No excuses. Fire up the #MW3 Beta now. It's LIVE on ALL platforms. LET'S GOOO 🔥 pic.twitter.com/9LPC1fVl92