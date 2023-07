Qué es 'X', el nuevo Twitter que planea Elon Musk

Prácticamente, no ha habido un momento de paz en Twitter desde que se anunció la intención de Elon Musk de comprar la red social del pajarito azul. O el expajarito azul. Y es que este lunes, la gran noticia es que el magnate tecnológico va a desprenderse del icónico símbolo de Twitter para sustituirlo por una 'X'.

"Pronto nos despediremos de la marca de Twitter y, gradualmente, de todos los pájaros", publicó Musk este domingo en su habitual estilo enigmático. Un anuncio que se ha confirmado esta mañana, cuando el logo del pájaro azul ha desaparecido de la cabecera de Twitter, reemplazado por una X de color negro.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

Además de su logo, Twitter también podría cambiar su nombre por X. Ya el pasado mes de octubre, el propietario de Twitter comentó a través de su perfil que comprar la aplicación sería "un acelerador" para crear una súper aplicación que denominaría 'X'.

Meses después, Slate adelantó que Musk había creado dos nuevas compañías, X Holdings Corp. y X Corp., que se añadían a las registradas en abril de 2022, X Holdings I, II y III, tres empresas independientes que facilitarían su compra en Twitter.

Pero los cambios no quedarán aquí: Musk ha anunciado que Twitter se consolidará como una plataforma "centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos" impulsada por inteligencia artificial (IA). El resultado final es un misterio, pero se cree que los planes del magnate pasan por transformar la plataforma en una 'app' multitarea similar a la china WeChat.

La consejera delegada de la compañía, Linda Yaccarino, ha sugerido que con este cambio de imagen Twitter ha tenido "una segunda oportunidad de causar otra gran impresión y que sea "el futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos/banca".

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.