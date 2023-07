Meta seguirá al alza aunque Threads no consiga sustituir a Twitter

Desde la compra de Twitter por parte de Elon Musk, los usuarios de la aplicación suspiran nerviosos cada vez que aparece una alternativa igual o mejor que pueda desbancar al clásico "pájaro azul". Así ocurrió con Threads, la aplicación creada por Meta, lanzada el 5 de julio en todos los mercados a excepción de la Unión Europea por temas regulatorios. Había tanta expectación que Threads no consiguió mantener el impulso inicial: el colapso de tráfico y las variaciones de contenido respecto a Twitter han desinflado su imagen. Sin embargo, esto es una buena noticia para los accionistas de Meta, "ya que la empresa de redes sociales tiene otros activos en los que el equipo de gestión debería centrarse en lugar de focalizar todos los esfuerzos en la aplicación similar a Twitter", asegura Darío García, analista de XTB. Los mercados también están a la espera por si las acciones de Meta pueden subir aún más. En los últimos días, la firma ha subido un 8% que ya está empezando a perder, pero el consenso de analistas todavía proyecta mayores alzas hasta su principal resistencia, los 350 dólares por acción.

Threads fue descargada por 100 millones de usuarios en tan solo cinco días desde su lanzamiento el 5 de julio y se ha convertido en el ascenso más rápido de la historia en alcanzar esa marca, incluso por encima de ChatGPT, pero varias fuentes de tráfico del sitio web informan de una caída importante en su uso. Por ejemplo, Similarweb repostó que los usuarios activos diarios de Android se redujeron un 20% el 10 de julio y la participación cayó a 8 minutos por día después de alcanzar un pico superior a los 20 minutos en su estreno. Las tendencias de Google avalan este descenso del interés, con un colapso por completo a menos de un 25% del pico de los 100 millones de usuarios.

La razón principal se basa en el contenido, por mucho que Zuckerberg haya intentado parecerse a Twitter, no lo ha conseguido. "El problema al que se enfrenta Threads es que una aplicación como esta debe estar lista para funcionar en el horario de máxima audiencia o los nuevos usuarios abandonarán rápidamente la plataforma", explica García. Durante las primeras horas de estreno, los nuevos usuarios se quejaron de ver hilos publicados muy básicos que no encajaban con sus intereses. Desde el principio, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, dejó claro que la nueva red social no se enfocaría en temas candentes como noticias y políticas, sino que los contenidos se fistrarían en categorías como deportes, música o moda que no se corresponden con lo que el usuario está buscando.

Vídeos cortos y metaverso

No ha sido un buen debut para la empresa, pero los inversores están satisfechos. Ahora que Meta ha estrenado Threads, ya puede volver a centrarse en los productos que sí darán un beneficio a medio plazo a la compañía. El primero de ellos es Reels, el producto de vídeo corto que aspira a desbancar a TikTok con un objetivo de ingresos estimado en Estados Unidos de 9.000 millones de dólares en 2023. Para hacerse una idea de la estimación de Meta, Twitter valía 5.000 millones de dólares cuando Musk compró la compañía hace un año. Por sus lazos con el gobierno chino, TikTok tiene mucho potencial de ser prohibido en los Estados Unidos y podría verse obligado a salir de varios países, algo que beneficia Meta con su negocio de vídeos cortos. Hasta ahora, Dakota del Sur ha prohibido la aplicación en el estado y varias organizaciones gubernamentales han tomado medidas similares.

El otro sector donde Meta necesita centrarse es en el metaverso. La compañía ha realizado un gran desembolso de capital , y a día de hoy, todavía obtiene pérdidas de su apuesta. "Meta tiene el potencial de liderar en esta categoría de crecimiento futuro, mientras que competir contra Twitter podría proporcionar una ventaja limitada", confirma el analista de XTB.

Por el momento, tampoco podrá monetizar Threads, y aunque los productos fallidos de la empresa ya no repercuten casi ningún daño a su marca, el mayor riesgo actualmente es que la nueva red social se convierta en una gran distracción para otros productos más interesantes. "La conclusión clave de los inversores es que Threads parece una gran distracción para Meta Platforms", explica García.