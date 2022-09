Cyberpunk 2077: el videojuego que estrenará el nuevo modo Ray Tracing Overdrive

Cyberpunk 2077 estrenará el nuevo modo Ray Tracing Overdrive / CD Projekt RED

1 Se lee en minutos Elsótanoperdido



Durante la presentación de la nueva línea RTX 40, los representantes del fabricante norteamericano Nvidia también confirmaron que ‘Cyberpunk 2077’ recibirá una actualización gratuita para PC destinada a aprovechar el nuevo hardware. El nuevo modo denominado “Ray Tracing Overdrive” promete llevar el nivel de detalle del videojuego a cotas sin precedentes, garantizando la versión más inmersiva posible de Night City.

Iluminación fotorrealista a cada objeto

Entre las novedades que introduce la actualización destaca el soporte para la tecnología RTX Direct Illumination (RTDXI), que aporta sombras e iluminación fotorrealistas a cada objeto que aparece en el juego. Según el fabricante de hardware, todos los cambios se aplican manteniendo el cromático realismo del universo surgido en CD Projekt RED. La obra también será pionera en el tratamiento de su sistema de trazado de rayos con efectos que ahora se reflejan varias veces; la implementación anterior solo mantenía un reflejo. “El resultado es una iluminación global, reflejos y autorreflejos aún más precisos, realistas e inmersivos”, aseguran.

La actualización promete aprovechar la potencia de la línea RTX 40

En su comunicado de prensa, el propietario de la línea GeForce RTX también confirma que ‘Cyberpunk 2077’ mostrará todos los efectos prometidos en resolución nativa. Con esto, dado el realismo que ofrece el modo 'Ray Tracing Overdrive', el juego prescinde por completo del uso de cualquier otra técnica de oclusión que no actúe en tiempo real. También será uno de los primeros en presentar la tecnología DLSS 3.0, que promete velocidades de cuadros por segundo hasta cuatro veces más altas que la generación anterior.

Hasta el momento, desde CD Projekt RED no han comentado cuándo estará disponible la actualización, pero prometen que será absolutamente gratuita. Teniendo en cuenta como produce y distribuye la empresa el nuevo material, no es descabellado plantearse como posibilidad noviembre de 2022, junto a la llegada de nuevo contenido y alguna corrección de errores. Tampoco está claro si el nuevo modo gráfico de ‘Cyberpunk 2077’ se lanzará para aquellos que cuentan con hardware de las líneas RTX 20 y RTX 30, e incluso si estas se encuentran preparadas para soportar las nuevas características.

Cyberpunk 2077 - NVIDIA DLSS 3 & Ray Tracing: Overdrive

