Adiós a "echar un FIFA": EA no renueva el acuerdo tras casi tres décadas y lanza 'EA Sports FC'

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Electronic Arts (EA) aseguró este martes que no renovaría una asociación de casi tres décadas con el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, poniendo fin a una de las franquicias de videojuegos más exitosas del mundo que ha recaudado miles de millones de dólares en ventas.

Meses de tensas negociaciones entre EA y la FIFA terminaron sin un acuerdo para ampliar la asociación, según ha informado el New York Times.

EA había señalado hace meses que la relación terminaría. El contrato actual de la compañía expiraba después de la Mundial de Qatar, y el organismo futbolístico buscaba un aumento de los ingresos, mientras que EA presionaba para expandir la marca FIFA a nuevas áreas, como los NFT y los resúmenes de los partidos reales.

La FIFA buscaba al menos el doble de los 150 millones de dólares que recibe anualmente de EA Sports, según la información del New York Times, añadiendo que había diferentes expectativas sobre lo que debería incluirse en un nuevo acuerdo.

Sin embargo, ambas entidades se habrían puesto de acuerdo para mantener la asociación hasta el Mundial femenino del próximo verano.

EA se negó a comentar ciertos detalles de la información publicada del New York Times; mientras que la FIFA no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

