Llegan las reacciones a WhatsApp: cuáles son y cómo usarlas

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, WhatsApp, continúa implementando nuevas opciones y funcionalidades a su servicio. La última son las reacciones, al estilo de Facebook (propiedad de su misma matriz, Meta) o su principal competidor, Telegram.

En la nueva funcionalidad, disponible sólo para algunos usuarios a partir de la versión beta 2.22.8.3 de la aplicación para Android, las distintas publicaciones de los chats individuales o grupales pueden calificarse hasta con seis emojis diferentes.

Los iconos disponibles son los de pulgar arriba, corazón, carcajada, sorpresa, llanto y rezo con las manos juntas. Todos ellos aparecerán en un submenú al seleccionar una publicación con una pulsación larga sobre la pantalla. Y en caso de marcarse, figurarán en tamaño reducido, justo debajo del citado comentario.

Las reacciones, que se irán ampliando progresivamente a todos los usuarios, aparecen por ahora únicamente en algunas cuentas del programa beta. Para hacerse 'beta tester' únicamente hay que acceder al perfil de la aplicación WhatsApp en Google Play, bajar hasta esta opción y solicitar unirse en caso de que esté disponible.

En todo caso, es cuestión de tiempo que la posibilidad se extienda a todos los usuarios de la plataforma de mensajería.

Además de las reacciones, WhatsApp ha comenzado a implementar más novedades, como una nueva tanda de emojs (Emoji 14.0) con más de una treintena de iconos, disponibles por ahora únicamente en las versiones beta de la aplicación.

As reported by @WABetaInfo, support for Emoji 14.0 emojis such as 🫠 Melting Face and 🫶 Heart Hands is now in beta for @WhatsApp for Androidhttps://t.co/IAahiILGA0 https://t.co/soef5B0WXL pic.twitter.com/4nbEuRZTfr