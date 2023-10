El contraataque de la Fiscalía tailandesa que pone en jaque a los abogados de Daniel Sancho: "La justicia no está obligada"

Daniel Sancho fue detenido el pasado mes de agosto en Tailandia / Agencias

El acusado español Daniel Sancho continúa a la espera de la celebración del juicio por el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Daniel Sancho, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre tras la petición del acusado de contar con un traductor al español durante todo el proceso judicial. Y es que, tras elevarse el informe a la fiscalía, Daniel Sancho estaba citado el pasado 26 de octubre en los juzgados de la isla, donde se le asignó un abogado de oficio tailandés, y habría escuchado las acusaciones a las que se enfrenta tras el crimen cometido el pasado mes de agosto.

Una fecha señalada en el calendario, tanto para el propio recluso de 29 años, como para su entorno, especialmente su padre Rodolfo Sancho, quien puso rumbo a Tailandia unas horas antes del juicio pospuesto, con el fin de mantenerse al lado de su hijo durante este complejo proceso. Sin embargo, no es la única fecha señalada para la familia Sancho, pues el chef estaría citado a declarar vía videollamada el próximo 7 de noviembre por un delito de lesiones en 2019, cuando agredió a otro hombre en la cola de un taxi.

Imágenes del cuerpo desmembrado, por 'Y ahora Sonsoles' / Antena 3

La guerra entre la Fiscalía y la defensa española, continúa

Gracias al programa de Telecinco 'Vamos a ver', se ha podido conocer el testimonio de uno de los fiscales encargados del caso Daniel Sancho. El periodista Álvaro López desde plató señalaba que la ausencia de abogado en el juicio está justificada: "Fue voluntario por parte de Danie Sancho, además las leyes tailandesas no exigen la presencia de una aboadosi no se solicita expresamente", explica. Sin embargo, en la reconstrucción del crimen que tuvo lugar en el hotel donde todo sucedió "sí hubo un representante legal suministrado por la propia policía tailandesa, y en prisión ya tenía el abogado, que fue el que luego terminó renunciando", añade.

En lo relativo a la traducción de documentos durante el proceso de investigación, el periodista explica que "no había traductores al español disponibles en ese momento, se preguntó a Daniel Sancho si aceptaba un traductor inglés, él aceptó y nunca exigió uno al español", dejando claro que en todo momento se comunicó en un perfecto inglés con las autoridades. Tal y como se ha podido conocer, la defensa de Daniel Sancho se planteaba pedir la nulidad de la investigación por no estar traducida al inglés o al español, pero según ha asegurado la Fiscalía, "la ley tailandesa está obligada a proveer un traductor en el idioma que exija el encausado, pero en Tailandia y su justicia no están obligados expresamente a traducir todos los documentos porque el idioma oficial es el tailandés", confiesa.

Además, la Fiscalía tiene claro que fue un crimen premeditado: "Hay pruebas enormes para demostrar que todo se preparó. ¿Por qué reservó un segundo alojamiento?", añade. Daniel Sancho parece estar acorralado, pues "hay dos confesiones claras y directas del propio Daniel Sancho, un testigo que lo vio con bolsas sobre un kayak... no existe causa exacta de la muerte, tampoco existe una sola magulladura de golpes compatibles con la muerte o una pelea y sí existe el desmembramiento del cuerpo con los mismos cuchillos que compró Daniel Sancho", zanja el periodista.