Revelan los planes secretos que Edwin Arrieta tenía con Daniel Sancho

El caso Daniel Sancho sigue generando mucha expectación tanto en España como fuera de sus fronteras. Desde que Daniel Sancho acabó con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia han surgido numerosas especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación.

En su declaración, el hijo de Rodolfo Sancho alegó que cometió este acto extremo debido a las amenazas que recibía por parte del cirujano, quien supuestamente lo tenía atrapado en una "jaula de cristal". Sin embargo, posteriormente surgieron otras evidencias, como la significativa cantidad de dinero que Daniel recibía de forma mensual por parte de Edwin.

En una entrevista exclusiva realizada por ¡HOLA! en enero pasado, el Arrieta ya adelantaba detalles sobre sus planes en España junto a Daniel.

Los planes de Edwin Arrieta en España

Es cierto, la situación tiene un aire cinematográfico, y recientemente se ha divulgado una entrevista realizada al cirujano colombiano por el mismo medio, en la que abordó sus proyectos en nuestro país. Estos no eran proyectos comunes, sino que estaban estrechamente relacionados con el mundo de la gastronomía, recordando que Daniel Sancho es chef de profesión.

Uno de los anhelos más profundos de Edwin era llevar a cabo un ambicioso proyecto gastronómico en España, una empresa que, sin lugar a dudas, deseaba emprender en colaboración con Daniel Sancho. "Para el año 2023, además de ampliar mi práctica médica en España".

Edwin no tenía intenciones de abandonar su profesión y contemplaba la expansión de su negocio de cirugía en nuestro país, todo en función de su relación con Daniel, por supuesto. "Mi gran pasión es operar. Me dedico cien por ciento a mis pacientes, tanto así que en muchas oportunidades no tengo tiempo para mi vida personal. Respecto a los otros países, tengo muchas pacientes de Chile y Argentina, por eso, hace un año decidí abrir consultorio en Santiago y próximamente en España", decía.

Arrieta quería estar con Daniel Sancho

Uno de los puntos clave de este caso es la relación que mantenían Edwin y Daniel que iba más allá de la amistad y el dinero. El cirujano tenía muy clara su intención de mudarse a España cuanto antes y así también se lo hizo saber a una persona anónima con la que mantuvo una conversación sobre el tema.

"No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja. Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites".