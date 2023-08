Silvia Bronchalo, muy bien acompañada en Tailandia: estas imágenes demuestran que no está sola

Silvia Bronchalo, más tranquila que nunca en Tailandia / Agencias

A la espera de la celebración del jucio por el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia, Daniel Sancho permanece encarcelado en la prisión de Koh Samui como el presunto asesino. Mientras el entorno del chef de 29 años ultima los detalles para la defensa del acusado, y su padre Rodolfo Sancho se prepara para relevar a su exmujer Silvia Bronchalo en las visitas a la cárcel, los familiares de Edwin Arrieta continúan pidiendo justicia por el crimen que se llevó la vida del cirujano colombiano.

Pese a que en un principio fue Rodolfo Sancho quien se trasladó a la isla donde permanecía su hijo nada más ser detenido, ha sido su madre Silvia Bronchalo quien ha visitado al joven de 29 años cada día desde su llegada a Tailandia el pasado 17 de agosto. Sin embargo, según ha relatado la portavoz de la familia, la llegada de Rodolfo Sancho a la isla sería inminente, pues el actor español ya habría abandonado Fuerteventura y estaría tramitando todo lo necesario para poner rumbo al país surasiático.

Silvia Bronchalo, acompañada de dos jóvenes

Desde su llegada al país en cuestión, Silvia Bronchalo únicamente abandonaba su habitación de hotel para visitar a su hijo, permaneciendo el resto del día encerrada en el hotel donde la exmujer de Rodolfo Sancho estaba alojada. Sin embargo, y pese a los numerosos intentos por parte de los medios de captar a la madre del acusado fuera de las inmediaciones de la prisión, no ha sido hasta esta misma semana cuando unas imágenes de Silvia Bronchalo han dejado ver que está haciendo planes fuera del hotel. En un ambiente completamente distendido, ha sido la primera vez que Silvia Bronchalo aparecía sin gafas de sol, según han mostrado en 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido ver a Silvia Bronchalo haciendo otros planes lejos de la prisión donde se encuentra su hijo, sino que la madre del acusado no está sola en el país surasiático: ha sido vista junto a dos hombre jóvenes, con quienes se ha subido en una moto. Sin embargo, no ha trascendido si se trata de sus propios amigos, o por el contrario son personas cercanas a su hijo Daniel Sancho. Lo que sí han confirmado desde 'Y ahora Sonsoles', es que Silvia habría alquilado una pequeña casa o bungalow cercano a la prisión de Koh Samui, desde el cual podría ir caminando para llevar a cabo las visitas a su hijo.