Terelu Campos sentencia a Edmundo Arrocet: su nueva novia tiene 28 años y él 74

En el punto de mira por sus constantes encontronazos con Terelu Campos y Carmen Borrego desde que falleció María Teresa Campos, Edmundo Arrocet se convierte en noticia por algo que nada tiene que ver con el mediático clan. Y es que la revista 'Diez minutos' pone cara por fin a la mujer con la que mantiene una discreta relación desde hace 8 meses y con la que le han pillado de lo más cariñoso y romántico durante una escapada a Londres. Unas instantáneas en las que se ve a Bigote Arrocet completamente entregado y enamorado, aunque si algo nos ha dejado impactados es que su novia tiene solo 28 años; es decir, 46 menos que él, aunque parece que la diferencia de edad no supone ningún problema para que su historia de amor vaya viento en popa.

El nuevo amor del chileno se llama Marta, es inglesa de origen polaco y trabaja como alta responsable del sector de la energía. Además, con un físico imponente, es modelo y ha trabajado para varias empresas de moda. ¿Cómo conoció a Edmundo? Como desvela 'Diez minutos' y nos contó el humorista hace varias semanas, en una fiesta que organizó el estudio de arquitectura en el que trabaja su hijo Max en Londres. Y ha sido precisamente el hecho de que parte de su familia resida en la capital inglesa lo que ha favorecido que su relación se afiance, aunque el ex de Teresa Campos se resiste a formalizarla porque como confiesa su novia es demasiado joven y se merece encontrar a alguien de su edad que le permita ser madre, no como él, que a sus 74 años ya ejerce de abuelo.

Terelu Campos en La plaza. / RTVE

Quién es Marta, la nueva novia de Arrocet

A raíz de descubrir la identidad de Marta y de ver las primeras -y románticas a más no poder con paseo por Hyde Park incluido- de Bigote con ella, recuperamos unas declaraciones del cómico jugando al despiste con su amor: "Se llama Claire y no quiere saber nada de la prensa en absoluto. Me lo tiene dicho desde un principio. Ha leído tantas cosas mías que me dice 'no porque me van a inventar quizás que cosa, a contaminar con algo y no quiero'" nos contaba hace unos días, cambiándole el nombre a su chica y olvidando el pequeño detalle de su profesión de modelo, por la que estaría más que acostumbrada a las cámaras.

En lo que no nos engañó es en cómo llegó a su vida el amor: "Es de Londres y nos conocimos por una fiesta que mi hijo arquitecto tiene oficina allá. Y, pues una vez me invitaron a una inauguración. Fui para allá, pues nos conocimos y listo". "Bueno, a mí me llama la atención todo lo que sea bonito. Todo lo que sea guapo, así que... guapa es sí" confesaba con una sonrisa traviesa, revelando que por el momento no entra en sus planes enseñarle España a su novia.

La reacción de Terelu Campos

Dejando a un lado los enfrentamientos que ha protagonizado con Terelu Campos y Carmen Borrego tras la muerte de María Teresa Campos, y sus demoledores ataques a las hijas de la presentadora con la que compartió 6 años de su vida, Edmundo Arrocet vuelve al primer plano mediático con la publicación en portada de la revista 'Diez minutos' de sus primeras imágenes con su nueva novia.

Un noviazgo que todavía no ha formalizado porque cree que su pareja es demasiado joven para él, y sobre el que Terelu no ha tenido más remedio que pronunciarse este miércoles en el programa de TVE en el que colabora, 'Mañaneros'. A pesar de que ha preferido no ver las imágenes de Edmundo con Marta y se ha centrado en su teléfono móvil y en el "aumento del precio de la energía", la hija de Teresa Campos ha acabado por romper su silencio para lanzar un dardo al ex de su madre cuando le han comentado sus compañeros que siempre ha cuidado a sus parejas y se ha mostrado empático con sus necesidades: "Me alegro que me lo digas, no lo sabía".

Sobre la nueva relación de Edmundo, Terelu se ha mostrado muy discreta, pero sí se ha lamentado de que "desgraciadamente se aceptan más las relaciones de un hombre mayor con una persona joven, si fuese al revés daría más comentarios". Un dardo que no es tal, ya que como ha asegurado, "de las cosas trágicas en mi vida siempre hay cosas positivas. Yo soy cero rencorosa e intento quedarme con lo mejor". "Es obvio que mi madre y Edmundo vivieron un tiempo importante de felicidad, jamás lo he borrado ni he tenido un insulto" ha zanjado, dejando claro que no quiere ninguna guerra con el cómico.