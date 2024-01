La gripe da tregua en España pero continúa habiendo sobrecarga asistencial

Las hospitalizaciones por gripe han bajado más de 30% en España con el aminoramiento de la onda endémica, pero siguen siendo altas por esta enfermedad y otros virus respiratorios en vulnerables y mayores edad, por lo que los expertos instan a no bajar la guardia frente a una sobrecarga asistencial que no solo afecta a España, sino también en otros países europeos.

La epidemia de gripe marca un descenso en España al acumular dos semanas consecutivas en los casos que diagnostica la Atención Primaria, dato de referencia para medir la magnitud de la onda, lo cual empieza a trasladarse a los hospitales, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), que publica el Instituto de Salud Carlos III con datos de del 8 al 14 de enero.

Sin embargo, expertos y sociedades médicas como la Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) llaman a mantener la guardia porque, si bien han disminuido los pacientes con patología banal, los ingresos por gripe y otros virus respiratorios siguen tensionando el sistema de salud y lo harán unas semanas más.

Y es que esta situación no es propia solamente de España, sino también del entorno europeo, que en esta temporada invernal registra una confluencia de virus respiratorios que ha complicado el panorama hospitalario, como ha avisado esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las hospitalizaciones por gripe en la región europea, según datos difundidos esta semana, han aumentado un 58% en los primeros quince días del año y los ingresos en cuidados intensivos un 21%, con una afectación mayor en mayores de 65 años y niños, lo que ha provocado que la OMS pida que los sistemas de salud europeos estén preparados ante un eventual aumento en casos en las próximas semanas.

La gripe da señales de tregua en España

En España los ingresos han bajado en la última semana de 14,9 casos por cada cien mil habitantes a 10,6, es decir algo más de un 30 %, una tónica que también se registra en las hospitalizaciones de personas de más de 79 años, que bajan ligeramente pero alcanzan casi los 80 casos por la citada proporción de habitantes.

En cuanto al conjunto de las enfermedades respiratorias en hospitales, la tasa global en la segunda semana de enero bajó a 28,4 casos por cada cien mil habitantes (35,2 casos en la semana previa), y nuevamente los adultos de más de 79 años representan el colectivo que más ingresa (221 casos), junto con los menores de un año (120).

Las urgencias, aún con picos altos

La Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha indicado esta semana que los descensos en los registros de la gripe y en el conjunto de las enfermedades respiratorias no necesariamente son concluyentes, ya que podrían volver a repuntar en las próximas semanas y recuerda que aunque no lo hicieran la situación en las urgencias no está normalizada ni controlada.

También la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC) vaticina un par de semanas más de complicaciones en los hospitales, aunque respira por cierto alivio al haber menos ingresos, al tiempo que apunta que la situación a nivel comunitario, en línea con la OMS, es expectante.

La OMS reitera la utilidad de las mascarillas

La OMS considera que en el conjunto de Europa los registros de gripe siguen creciendo y los de covid-19, aunque bajan, siguen siendo altos, por lo que lo que mantiene su consejo sobre el uso de la mascarilla en centros sanitarios como una "fuerte recomendación".