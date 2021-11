El volcán de La Palma "tiene cada vez menos energía", según el IGN

La emisión de dióxido de azufre (SO2), asociada al penacho volcánico de la erupción del volcán de La Palma ha sufrido un marcado descenso, por lo que se recupera la tendencia general descendente, que se vio rota hace dos semanas cuando se incrementó, según ha señalado en la rueda de prensa de este domingo el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende. Por su parte, María José Blanco, directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y asesora científica del Pevolca, confirmó que se observa una tendencia a la baja en cuanto a las emisiones de SO2, de la sismicidad a profundidad intermedia, amplitud del tremor y la deformación, que indicaría que "el sistema volcánico tiene cada vez menos energía", aunque estos valores que todavía siguen siendo muy altos pero más bajos que otros días, tienen que mantenerse en el tiempo y bajar mucho más para que podamos decir que estamos ante niveles realmente bajos, explicó.

Las coladas que están alimentando el delta lávico de la costa siguen siendo tres, (1, 2 y 9), siendo la colada 9 la que está recibiendo el mayor aporte de lava desde el cono, mientras que las otras dos coladas, aunque reciben aportes, son más estables.

La superficie de terreno afectada por las lavas del volcán de Cumbre Vieja supera ya las 1.019,79 hectáreas mientras que la anchura máxima de las coladas sigue siendo de 3.100 metros.

Las edificaciones destruidas, según el Catastro, ascienden a 1.460, de las que 1.181 (+2) son de uso residencial, 150 (+1) de uso residencial, 67 de uso industrial, 34 (+1) de uso ocio y hostelería, 13 de uso público y 15 de otros usos. Por su parte, según los últimos datos del sistema de satélites Copernicus, serían 2.731 edificaciones dañadas por la lava, de las que 2.616 estarían completamente destruidas.

El número de personas albergadas se ha incrementado en 5 más que en la jornada del sábado, con 481 personas, de las que 414 están en el hotel Princess de Fuencaliente, y 67 en los Llanos de Aridane. Además, 43 personas dependientes se encuentran alojadas en diferentes recursos sociosanitarios de la isla de La Palma.

Imágenes de la erupción desde Tacande a las 13.30 (hora canaria) / Images of the eruption from Tacande at 1.30 pm (Canarian time) pic.twitter.com/N2R4m42WmS