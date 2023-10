'La extraña pareja', la última serie que protagonizó Matthew Perry

Matthew Perry y Thomas Lennon en La extraña pareja / Europa Press

Matthew Perry, el siempre jovial Chandler Bing de Friends, nos ha dejado a los 54 años. El estadounidense ha sido encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. Durante diez años, entre 1994 y 2004, su cara era habitual en las casas de todo el mundo, que disfrutaban de una de las 'sitcoms' más famosas de la historia.

Pero Perry no se quedó solo en Friends. Años más tarde, el actor que dio vida a Chandler protagonizó otras series como Studio 60, creada por el aclamado Aaron Sorkin, Mr. Sunshine o Go on, que sin embargo no lograron el respaldo del público y fueron canceladas tras su primera temporada. Su último trabajo fue La extraña pareja, que tampoco triunfó del todo pero sí lo mantuvo activo durante tres años (entre 2015 y 2017) para un total de 38 episodios.

Noticias relacionadas

Junto a Thomas Lennon, Perry protagonizaba el 'remake' de la mítica obra de teatro y posterior película de los años 60, en la que dos amigos se van a vivir juntos en el mismo apartamento, aunque sus diferentes pensamientos sobre la limpieza y el orden les hacen chocar.

¿Dónde ver La extraña pareja?

La última serie protagonizada por Matthew Perry está disponible en streaming en Paramount+. Desafortunadamente, esta plataforma no está disponible en España.