El epidemiólogo Antoni Trilla, sobre las infecciones asociadas al cambio climático: "Hay que estar muy atentos a qué virus dan el salto de los animales al hombre"

Las infecciones asociadas al aumento de las temperaturas preocupan a los médicos. Las transmitidas por pequeños organismos y por el agua son las que con mayor probabilidad pueden aumentar su frecuencia. La malaria, la fiebre del Nilo Occidental, el dengue, el 'chikungunya' o la criptosporidiosis (una diarrea causada por un parásito intestinal), son algunas de ellas, detalla el doctor Antoni Trilla, epidemiólogo y catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona. Infecciones que deben mantener alerta a los médicos de las UCI o las Urgencias, subraya a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El doctor Trilla ha participado en el reciente congreso nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, celebrado en Barcelona. En ese foro ha expuesto ante los intensivistas que las infecciones son todas conocidas y están presentes en otras latitudes. Actualmente, la mayoría de los casos que se tratan en Europa son importados por viajeros; pero, advierte el especialista, si se dan las condiciones climáticas, se puede empezar a ver casos autóctonos e incluso epidemias, que serían localizadas y limitadas.

Se ha podido ver en Italia con el 'chikungunya', indica el doctor Trilla. "Lo más importante es conocer estas entidades, pensar en ellas no ya como casos importados, sino como posibles casos autóctonos, y establecer rápidamente el diagnóstico de sospecha y las medidas de prevención pertinentes", asegura.

Aumento de la temperatura

Porque, reseña el epidemiólogo a este diario, es vital tratar algunas de las repercusiones, actuales y futuras, de situaciones que tienen que ver con el cambio climático. "El aumento de la temperatura, los cambios en el patrón de lluvias y sequía o el aumento del nivel del mar..." enumera. "Todas estas cosas que sabemos hoy y que influyen en las enfermedades infecciosas, no solamente desde el punto de vista de los virus o las bacterias que las producen, sino de los vectores que las transmiten: los mosquitos, las garrapatas, etc. y los reservorios animales que, a veces, son donde están los virus o las bacterias acantonados y que están cambiando su territorio".

Ya hemos tenido casos de dengue que se han transmitido dentro del territorio español, recuerda el epidemiólogo

Esto, señala, ya está bien demostrado. "Hasta hace poco había miles de casos de dengue en el mundo, pero no en España si no eran de viajeros que volvían de una zona endémica, pero, desde hace dos o tres años, ya hemos tenido casos que se han transmitido dentro del territorio español porque tenemos mosquitos que son competentes y han encontrado un viajero con el virus y han conseguido extender la enfermedad a otras personas que no se han movido de su pueblo", indica el doctor Trilla.

¿Qué significa?. El doctor Trilla responde: "que todas las condiciones climáticas lo que van a hacer es aumentar de alguna manera la posibilidad de que estas infecciones, hasta ahora exóticas, con pocos casos, quizá se vayan instalando con mayor frecuencia".

Infecciones víricas

Lo mismo sucede con otras infecciones víricas. Alude, por ejemplo, a la Fiebre Hemorrágica de Crimea Congo (FHCC), una enfermedad producida por un virus (género Nairovirus, familia Bunyaviridae) transmitida por la picadura de una garrapata infectada. "Hace ya una década, pero, sobre todo, hace dos o tres años, se empezaron a dar casos en España", señala el epidemiólogo.

Una garrapata / Agencias

Por eso, los expertos ponen énfasis en que hay que preparar a las UCI o las Urgencias, etc. para que sus profesionales empiecen a sospechar con más rapidez de que pueda tratarse de este tipo de infecciones hasta ahora exóticas. "Afortunadamente, en el 90% de los casos, no pasa nada, pero si algún paciente coge la forma grave de la enfermedad, acaba en el hospital y tiene una mortalidad del 30-40%", indica el catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona.

Fenómeno mundial

Ante este escenario, afirma, hay dos modos de proceder: primero, se deben "cambiar un poco los patrones de diagnóstico y pensar que infecciones que no teníamos las podemos tener, y segundo, estar muy atento, porque es un fenómeno mundial que hace que cada vez es más probable que aumente el ámbito de habitabilidad de determinados vectores. Hay que estar muy atentos de qué virus dan el salto de los animales al hombre".

"Hay que aumentar la sensibilidad diagnóstica, volver a explicar a nuestros alumnos estas enfermedades para que las tengan en cuenta y que sepan que no solo existen en África" Dr. Antoni Trilla

En su exposición ante sus compañeros de la UCI, el doctor Antoni Trilla ha hecho hincapié en que "tienen que estar familiarizados. Si les ingresa un señor con fallo hepático grave, ejemplo, de vez en cuando deben pensar: '¿Y si tuviera una enfermedad que pudiera producir esto?'. Y, a veces, desafortunadamente, aciertan".

Desertización. / PEDRO ARMESTRE PARA GREENPEACE (Archivo)

Se trata de "aumentar la sensibilidad diagnóstica, volver a explicar a nuestros alumnos estas enfermedades para que las tengan en cuenta y que sepan que no solo existen en África, que también pueden verla aquí y hay estar muy atentos al concepto 'un mundo, una salud'. Que no se caliente el planeta, que no deforestemos, vigilar qué les pasa a los animales y qué les pasa a las personas", finaliza el especialista.