Lesionados medulares, sobre la falta de bolsas de orina en las farmacias: "Piensa en un tetrapléjico o una persona encamada"

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid, denunciaba el lunes una situación inédita: personas con discapacidad en un "peregrinaje sin rumbo" por las farmacias buscando bolsas de orina, que se dispensan con receta y son imprescindibles para más de 200.000 españoles con discapacidad física y orgánica. Ahora, es Antonio Reyes, director general de la Federación Nacional de ASPAYM y presidente de la delegación de Cataluña, quien advierte a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de cómo está afectando ese desabastecimiento a las personas con lesión medular, a las que representa. "El problema se vaticina gordo", augura.

FAMMA-Cocemfe Madrid arrancaba esta semana retratando el crudo escenario al que se están enfrentando personas con discapacidad y pedía mediación a la Consejería de Sanidad. Personas "desesperadas", describían, tras recorrer distintas farmacias y no encontrar las bolsas que necesitan "un aseo muy exigente para no tener infecciones y no poner en riesgo sus vidas". El Ministerio de Sanidad ya ha contactado con las empresas distribuidoras y los fabricantes de estos productos para que les informen del origen de este desabastecimiento, cuya causa podría estar en que el principal fabricante de este producto ha quebrado.

Apenas unos días antes, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) enviaba una carta al departamento que encabeza Mónica García pidiendo medidas urgentes destinadas a evitar "el posible desabastecimiento" de bolsas de orina o de ostomía -una abertura artificial creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de orina y heces- porque son productos "vitales de uso diario y permanente".

Un escenario europeo

Lo cierto es que existe inquietud, admite Antonio Reyes desde ASPAYM. También entre las personas con lesión medular. En España se producen cada año entre 800 y 1.000 lesiones de este tipo. "Una persona con movilidad reducida, que es muy dependiente, que funciona con una bolsa de orina que le acompaña todo el día, de entrada se pone nerviosa cuando el producto va a escasear. Y cuando llega el caso de que no tiene ese producto, tendrá un problema importante en esa orina espontánea que durante el día va haciendo en una silla de ruedas. Piensa en un tetrapléjico o en una persona encamada. Es una situación complicada", indica.

El mercado lo que ha hecho es asegurarse el material para poder atender a los hospitales y, por eso, las bolsas no llegan a las farmacias Antonio Reyes, ASPAYM

Habla de una situación de desabastecimiento que está afectando a nivel europeo. También, aclara que el problema de suministro no ha llegado a los hospitales, como así ha confirmado este medio con centros como el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Reyes explica que "los actores del mercado lo que han hecho es asegurarse material para poder atender a los hospitales y eso, automáticamente, ha representado que, desde hace semanas, las bolsas no lleguen a las farmacias".

Productos imprescindibles

El representante nacional de ASPAYM detalla que, para un usuario crónico de bolsas de recogida de orina, estos productos sanitarios pueden ser necesarios 24 horas al día o en diferentes momentos de una jornada. "El usuario obtiene la bolsa mediante una receta, va a su farmacia y recoge su pedido. Lo que ha pasado es que la primera ruptura de suministros ha sido en farmacias. Automáticamente, estamos teniendo dificultades. Hay un margen todavía, porque todo el mundo suele tener material en stock o se alarga la vida útil al producto, pero el problema se vaticina gordo", añade.

La información que maneja esta entidad es que, en un plazo de entre tres y seis meses, ese desabastecimiento estará resuelto. "Pero nadie tiene esa claridad. El problema de origen es que hay una serie de fabricantes globales y otros menores, como pasa en cualquier otra industria. En los dos últimos años, hemos tenido un encarecimiento de los costes energéticos, por guerras y situaciones que desestabilizan la economía. Los fabricantes menores no han podido resistir el aumento de costes y han dejado de fabricar y suministrar, o están teniendo dificultades para obtener la materia prima". Por ello, las grandes distribuidoras están asumiendo estos incrementos, precisa.

El cierre danés

Un aspecto ha resultado determinante: existen incidencias de suministro de las bolsas de recogida de orina debido un fabricante, la empresa danesa Coloplast, que ha cerrado su planta de fabricación. Esta empresa, a su vez, suministraba a varias compañías comercializadoras de referencia en el sector de la discapacidad, relatan desde ASPAYM. Ahora, añade Reyes, existe un proceso de reestructuración del sector. El suministro a medio plazo se va a recuperar, augura. Pero no será inmediato, repite.

"Nos encontramos con el incremento de costos y, además, se tiene que absorber ese déficit de la fabricación. Todos están trabajando para reconducir esto, pero de momento sabemos que el suministro no está garantizado", apunta el directivo de ASPAYM. En cualquier caso llama la atención sobre la necesidad de resolver un problema que podría llevar a escenarios anteriores (como la escasez de mascarillas o test durante la pandemia) en los que "el que primero que llega y paga, se lleva el producto".