España se queda sin matronas: necesita más de 5.000 para cubrir el déficit actual y llegar a la media europea

Con una ratio de 6,1 matronas por cada 10.000 mujeres entre 14-65 años, España se sitúa muy por debajo de la media europea, fijada en 9,1. Y esta falta de profesionales, tiene un impacto directo en la salud sexual y reproductiva de las mujeres del territorio. Lo apunta el 'Informe sobre el desarrollo de la profesión de matrona en España: retos y recomendaciones', elaborado por la empresa Crowe a petición de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME). El documento cifra en 5.000 las profesionales que se necesitan para cubrir el déficit actual.

El trabajo señala que nuestro país se sitúa muy por debajo de la media europea en el número de profesionales. Enfatiza, además, que siendo el abanico de las competencias de las matronas en nuestro país uno de los más amplios de Europa (países como Alemania o Reino Unido se limitan a la asistencia obstétrica), la escasez de profesionales limita que no todas se puedan abarcar, favoreciendo el intrusismo de otras profesiones.

El texto hace hincapié en el importante papel que la matrona tiene en la detección y la prevención de infecciones de transmisión sexual, cuyos diagnósticos en nuestro país se han multiplicado por diez en los últimos tiempos. Del mismo modo, que tiene un rol destacado en la atención a la salud sexoafectiva y reproductiva, cada día más compleja debido al retraso de la maternidad, se incide. Además, el déficit de profesionales se traduce una tasa de cesáreas un 10% por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Intervenciones innecesarias

El documento sugiere apostar por el modelo asistencia one-to-one empleado en otros países, para favorecer disminución de intervenciones innecesarias en la asistencia al parto normal en mujeres sanas. Por otro lado, como propuesta de abordaje para paliar la falta de matronas, propone un cambio del modelo formativo que permita el incremento de profesionales con las competencias necesarias.

La FAME sugiere tomar como ejemplo la Unión Europea, donde en la mayoría de los países la formación de las matronas es universitaria, con dos modalidades de acceso: directa al grado de matrona o de postgrado, cursando previamente el grado de enfermería.

El acceso directo al grado de matrona en España, representaría un menor coste público en formación por profesional y supondría un aumento en la calidad de los servicios de salud sexoafectiva y reproductiva, frente al actual modelo donde como especialidad de enfermería la oferta formativa anual "es muy limitante y no permite satisfacer la demanda de un mayor número de estas profesionales", se reseña.

Ante los datos que se desprenden del informe, la FAME indica una serie de puntos que considera se deben adoptar de forma urgente como apostar por un cambio del modelo formativo que permita un acceso universitario directo a la formación. Similar al de otros países europeos como Francia, país con un perfil competencial parecido al español.

Salud sexoafectiva

También proponen desarrollar una normativa que detalle las profesiones sanitarias encargadas de realizar los procedimientos en materia de salud sexoafectiva y reproductiva, asegurando que las matronas ejerzan sus competencias profesionales sin intrusiones de otras profesiones y fomentar una atención personalizada de la matrona bajo el modelo one - to- one, para disminuir intervenciones innecesarias en el proceso del embarazo y parto normal de la mujer sana.

Sugieren, finalmente, potenciar el rol de la matrona en la promoción de la salud sexoafectiva, impulsando la comunicación para la prevención y la detección temprana de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población de mujeres adolescentes y jóvenes.